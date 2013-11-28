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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24
оффтоп
Видео на выходные: Как Porsche хотел купить VW (акции, схематоз...)
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:01
Yask
Кто-то может прокомментировать ?
«6. Забиток Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.»
При этом в таблице прибыль 0,917 на акцию...
Описка ?
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:24
YASK
reestr
В таблице забили валюту в польских злотих, т.к. там все деньги за кокс оседают на дно.
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:17
SHCHZ
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:44
5.2. Порядок визначення ціни придбання акцій:
Ціна придбання акцій, була визначена відповідно до частини 3 статті 65 Закону України «Про
акціонерні товариства», як найбільша з таких:
- 12,10 грн. (дванадцять гривень десять копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШУ
«ПОКРОВСЬКЕ» - ринкова вартість однієї акції ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», що була визначена
суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»
станом на 03.03.2021 р.;
- 12,80 грн. (дванадцять гривень вісімдесят копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШУ
«ПОКРОВСЬКЕ» - найвища ціна, за якою Metinvest B.V. прямо набула право власності на акції ПРАТ
«ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» шляхом придбання його акцій 01.03.2021 року, тобто протягом 12 місяців, що
передують дню набуття Metinvest B.V. контрольного пакета акцій ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої
юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12
місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства включно з
днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій
юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків
загальної вартості активів такої юридичної особи – у вказаному порядку Metinvest B.V. не придбавала
акції ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:50
Re: Идеи: портфель
Т.е. по Покровскому пока нет принудиловки + цена 12.80 (видимо, недостаточно акций для сквиза). Отсюда вопрос: продавать сейчас или ждать.
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