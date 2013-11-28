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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.6 5 18
1800 и выше
61%
11
Ниже 1800
17%
3
Не могу сказать
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24

оффтоп

Видео на выходные: Как Porsche хотел купить VW (акции, схематоз...)
https://www.youtube.com/watch?v=5W_rAzoPOLs
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:01

Yask

http://fs.ux.ua/mf/m32352/12385/yask.pdf
Кто-то может прокомментировать ?

«6. Забиток Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.»
При этом в таблице прибыль 0,917 на акцию...
Описка ?
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:24

YASK

reestr
В таблице забили валюту в польских злотих, т.к. там все деньги за кокс оседают на дно.
Tzar Dyvid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:17

SHCHZ

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", объявила о предложении выкупить у миноритариев крупнейшего в Украине производителя коксующего угля - ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) акции в рамках процедуры sell-out.
Согласно официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ш/у "Покровское" 2 апреля текущего года получило соответствующее уведомление от акционеров.

При этом уточняется, что Metinvest в настоящее время напрямую владеет 84 млн 763,851 тыс. штук акций, или 9,99% уставного капитала ЧАО "Ш/у "Покровское", а также косвенно – через ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) – 486 млн 148,489 тыс. штук, или 57,29%.
В соответствии с утвержденным наблюдательным советом ш/у "Покровское" решением от 31 марта 2021 года, акции выкупаются по цене 2,80 грн.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.
Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.
Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:44

  Yuri_Z написав:
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", объявила о предложении выкупить у миноритариев крупнейшего в Украине производителя коксующего угля - ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) акции в рамках процедуры sell-out.
Согласно официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ш/у "Покровское" 2 апреля текущего года получило соответствующее уведомление от акционеров.

При этом уточняется, что Metinvest в настоящее время напрямую владеет 84 млн 763,851 тыс. штук акций, или 9,99% уставного капитала ЧАО "Ш/у "Покровское", а также косвенно – через ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) – 486 млн 148,489 тыс. штук, или 57,29%.
В соответствии с утвержденным наблюдательным советом ш/у "Покровское" решением от 31 марта 2021 года, акции выкупаются по цене 2,80 грн.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.
Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.
Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн. (Интерфакс)


5.2. Порядок визначення ціни придбання акцій:
Ціна придбання акцій, була визначена відповідно до частини 3 статті 65 Закону України «Про
акціонерні товариства», як найбільша з таких:
- 12,10 грн. (дванадцять гривень десять копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШУ
«ПОКРОВСЬКЕ» - ринкова вартість однієї акції ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», що була визначена
суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»
станом на 03.03.2021 р.;
- 12,80 грн. (дванадцять гривень вісімдесят копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШУ
«ПОКРОВСЬКЕ» - найвища ціна, за якою Metinvest B.V. прямо набула право власності на акції ПРАТ
«ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» шляхом придбання його акцій 01.03.2021 року, тобто протягом 12 місяців, що
передують дню набуття Metinvest B.V. контрольного пакета акцій ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої
юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12
місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства включно з
днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій
юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків
загальної вартості активів такої юридичної особи – у вказаному порядку Metinvest B.V. не придбавала
акції ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:50

Re: Идеи: портфель

Т.е. по Покровскому пока нет принудиловки + цена 12.80 (видимо, недостаточно акций для сквиза). Отсюда вопрос: продавать сейчас или ждать.
qwasqwas20
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