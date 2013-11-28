Netflix 15 тыс. 771 грн.
Tesla 20 тыс. 108 грн.
Visa Inc. нет сделок
AMD нет сделок
Apple почти за два года наторговал на 1 млн. 572 тыс. грн.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:52
Facebook за 1-ый день 17 тыс. 922
Netflix 15 тыс. 771 грн.
Tesla 20 тыс. 108 грн.
Visa Inc. нет сделок
AMD нет сделок
Apple почти за два года наторговал на 1 млн. 572 тыс. грн.
Додано: Вів 06 кві, 2021 18:33
там еще сплит был, в сентябре 2020 - ценник с 14к на 3400 грн переставился, возможно это даст ответ на ваш вопрос
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