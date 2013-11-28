reestr написав:http://fs.ux.ua/mf/m32352/12385/yask.pdf Кто-то может прокомментировать ?
«6. Забиток Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.» При этом в таблице прибыль 0,917 на акцию... Описка ?
Нет, не описка. Сейчас постепенно по долгам ЯКХЗ наступают сроки давности, и их списывают с баланса - именно так образовалась бумажная прибыль за этот год. В ближайшие годы эти все долги обнулятся, и завод вернут Украине, конфетку без долгов) Вот тогда акции будут стоить совсем другие деньги)) Кстати, у меня есть право требования к ЯКХЗ на 22 млн - но вернуть их нереально из-за форсмажора.