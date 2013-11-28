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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.6 5 18
1800 и выше
61%
11
Ниже 1800
17%
3
Не могу сказать
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:52

Facebook за 1-ый день 17 тыс. 922
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=FB

Netflix 15 тыс. 771 грн.
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=NFLX

Tesla 20 тыс. 108 грн.
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=TSLA

Visa Inc. нет сделок
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=V

AMD нет сделок
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=AMD

Apple почти за два года наторговал на 1 млн. 572 тыс. грн.
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=AAPL


Зображення
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:11

  reestr написав:http://fs.ux.ua/mf/m32352/12385/yask.pdf
Кто-то может прокомментировать ?

«6. Забиток Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.»
При этом в таблице прибыль 0,917 на акцию...
Описка ?


Нет, не описка. Сейчас постепенно по долгам ЯКХЗ наступают сроки давности, и их списывают с баланса - именно так образовалась бумажная прибыль за этот год. В ближайшие годы эти все долги обнулятся, и завод вернут Украине, конфетку без долгов) Вот тогда акции будут стоить совсем другие деньги)) Кстати, у меня есть право требования к ЯКХЗ на 22 млн - но вернуть их нереально из-за форсмажора.
9822020
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:33

  Yuri_Z написав:"Яблоко" разместилось почти 2 года назад по цене 5 792. На данных момент цена 3 651. Курс тогда 25,65, сейчас 27,85.
Цена на Америке в тот момент 54$.
Сейчас цена 126$.

Суммируем: 5792*1,09*1,33 = 8 397 грн. как должна быть цена на акцию.
Вопрос к знатокам: почему на УБ акции AAPL 3 651 за акцию?


там еще сплит был, в сентябре 2020 - ценник с 14к на 3400 грн переставился, возможно это даст ответ на ваш вопрос
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:23

  Yuri_Z написав:Сам то уже прикупил что-то..?

У меня счёт в Just2Trade. Преимущественно спекулирую (и тех. стоками в том числе).
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:30

  Yuri_Z написав:Суммируем: 5792*1,09*1,33 = 8 397 грн. как должна быть цена на акцию.
Вопрос к знатокам: почему на УБ акции AAPL 3 651 за акцию?

Был сплит.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analit ... le-i-tesla
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:43

BTC

Сорри за оффтоп

Украинские чиновники задекларировали биткоины на 75 млрд грн - Федоров
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:11

  GTS написав:У меня счёт в Just2Trade. Преимущественно спекулирую (и тех. стоками в том числе).


https://www.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/speczoperacziya-policzejskix-kijeva-vikrito-shaxrajsku-finansovu-piramidu-andrij-krishhenko/
sansey
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