reestr написав:http://fs.ux.ua/mf/m32352/12385/yask.pdf Кто-то может прокомментировать ?
«6. Забиток Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.» При этом в таблице прибыль 0,917 на акцию... Описка ?
Нет, не описка. Сейчас постепенно по долгам ЯКХЗ наступают сроки давности, и их списывают с баланса - именно так образовалась бумажная прибыль за этот год. В ближайшие годы эти все долги обнулятся, и завод вернут Украине, конфетку без долгов) Вот тогда акции будут стоить совсем другие деньги)) Кстати, у меня есть право требования к ЯКХЗ на 22 млн - но вернуть их нереально из-за форсмажора.
Уже 5 лет с этим брокером. Все лицензии есть на сайте кипрского регулятора.
UPD:
ПРЕСС-РЕЛИЗ от Just2Trade
Украина является одной из самых коррумпированных стран в Европе. Украина заняла 130-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции (CPI) 2017, опубликованном Transparency International. Украина улучшила результат 2017 года на один балл и набрала 30 баллов из 100 возможных. Рядом с Украиной в списке находятся Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне. Украине удалось добиться небольшого улучшения благодаря тому, что в 2017 году украинские антикоррупционные органы (Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро) направили в суды первые дела, связанные с коррупцией, в которых подозреваемыми были высокопоставленные чиновники.
В октябре 2019 года лицензированная кипрская финансовая компания JUST2TRADE ONLINE LTD («JUST2TRADE») стала жертвой злонамеренной атаки Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины («НКЦПФР»).
Без каких-либо юридических оснований НКЦПФР опубликовала на своем веб-сайте клеветнические статьи, предупреждая инвесторов о рисках инвестирования с JUST2TRADE и обвиняя нашу компанию в мошеннических проектах.
Юристы нашей компании направили официальные письма в НКЦПФР, отвергая их обвинения и утверждения, требуя отзыва всех клеветнических публикаций и принесения извинений.
Из-за того, что НКЦПФР не выполнила требования юристов, наша Компания 29.10.2020 подала гражданский иск против НКЦПФР за клевету, требуя, в частности, возмещения убытков в размере нескольких сотен тысяч евро, а также распоряжение, запрещающее НКЦПФР публиковать любые клеветнические заявления в отношении нашей Компании и ее услуг в будущем.
Кипрские суды уже постановили, что они обладают юрисдикцией выносить решения по вышеуказанным претензиям нашей компании, и НКЦПФР и его сотрудники будут привлечены к ответственности за свои незаконные и злонамеренные действия, предпринятые против нашей компании.
У нашей Компании есть веские основания полагать и подозревать, что за такими злонамеренными и незаконными атаками НКЦПФР на нашу Компанию стоят коррумпированные должностные лица НКЦПФР, которые пытаются шантажировать нашу Компанию.
JUST2TRADE - зарегистрированная и лицензированная в Европейском Союзе компания с многоуровневой организационной структурой и профессиональными сотрудниками. Компания имеет два больших офиса на Кипре, банковские счета и брокерские отношения с известными международными банками и брокерами. Компания является инвестиционной фирмой согласно MiFID. Нашей конечной целью является постоянное качество и безопасный сервис для наших клиентов и партнеров.
Наша Компания предпримет все необходимые шаги для защиты своих прав и репутации, и никакой шантаж не сможет помешать нам сделать это.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на ПАО "Укрнафта" штраф 2 млрд 368,988 млн грн. (Интерфакс)
https://oligarh.media/2021/04/08/ukrnaf ... ezhit/?amp Весьма кстати и очень оперативно, согласно обстоятельствам. Решение АМКУ странным образом совпало с периодом возможного проведения оценки (узнаем позже) под раздел компании и не могло не отразиться на стоимости "заправочных" активов. Еще более интересен тот факт, что решение ОАСК готовилось параллельно с решением АМКУ. Ну, ну. Следим дальше. В то, что действующая власть борется против ИВК уже все поверили. Почти ...