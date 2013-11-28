Украина является одной из самых коррумпированных стран в Европе. Украина заняла 130-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции (CPI) 2017, опубликованном Transparency International. Украина улучшила результат 2017 года на один балл и набрала 30 баллов из 100 возможных. Рядом с Украиной в списке находятся Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне. Украине удалось добиться небольшого улучшения благодаря тому, что в 2017 году украинские антикоррупционные органы (Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро) направили в суды первые дела, связанные с коррупцией, в которых подозреваемыми были высокопоставленные чиновники.



В октябре 2019 года лицензированная кипрская финансовая компания JUST2TRADE ONLINE LTD («JUST2TRADE») стала жертвой злонамеренной атаки Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины («НКЦПФР»).



Без каких-либо юридических оснований НКЦПФР опубликовала на своем веб-сайте клеветнические статьи, предупреждая инвесторов о рисках инвестирования с JUST2TRADE и обвиняя нашу компанию в мошеннических проектах.



Юристы нашей компании направили официальные письма в НКЦПФР, отвергая их обвинения и утверждения, требуя отзыва всех клеветнических публикаций и принесения извинений.



Из-за того, что НКЦПФР не выполнила требования юристов, наша Компания 29.10.2020 подала гражданский иск против НКЦПФР за клевету, требуя, в частности, возмещения убытков в размере нескольких сотен тысяч евро, а также распоряжение, запрещающее НКЦПФР публиковать любые клеветнические заявления в отношении нашей Компании и ее услуг в будущем.



Кипрские суды уже постановили, что они обладают юрисдикцией выносить решения по вышеуказанным претензиям нашей компании, и НКЦПФР и его сотрудники будут привлечены к ответственности за свои незаконные и злонамеренные действия, предпринятые против нашей компании.



У нашей Компании есть веские основания полагать и подозревать, что за такими злонамеренными и незаконными атаками НКЦПФР на нашу Компанию стоят коррумпированные должностные лица НКЦПФР, которые пытаются шантажировать нашу Компанию.



JUST2TRADE - зарегистрированная и лицензированная в Европейском Союзе компания с многоуровневой организационной структурой и профессиональными сотрудниками. Компания имеет два больших офиса на Кипре, банковские счета и брокерские отношения с известными международными банками и брокерами. Компания является инвестиционной фирмой согласно MiFID. Нашей конечной целью является постоянное качество и безопасный сервис для наших клиентов и партнеров.



Наша Компания предпримет все необходимые шаги для защиты своих прав и репутации, и никакой шантаж не сможет помешать нам сделать это.