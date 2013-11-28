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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:14
Мне приснился год назад 4,80
Это так шутка в тему...
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VitaliyN
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