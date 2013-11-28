Мне приснился год назад 4,80
Это так шутка в тему...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:30
На УБ цены упали до уровня 2015 года и Лондонской бирже тоже.
Там с личными яхтами Косюка какая то непонятка, но это наверное уже цена учла, плюс дивиденды очень маленькие!
Но больше похоже на боковик, который в таком дмапазоне может тянуться годами.
Позитивной новости как бы нет.
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:40
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