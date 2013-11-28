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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:14
Мне приснился год назад 4,80
Это так шутка в тему...
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VitaliyN
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:30
VitaliyN написав:
Мысли по МХП... Боятся * наши инвесторы* эскалации ....
Курицат оварная начала расти в цене!
Уровень цены акции минимум 5,10-5,26 я так думаю заходить!
Мысли форумчан ???
На УБ цены упали до уровня 2015 года и Лондонской бирже тоже.
Там с личными яхтами Косюка какая то непонятка, но это наверное уже цена учла, плюс дивиденды очень маленькие!
Но больше похоже на боковик, который в таком дмапазоне может тянуться годами.
Позитивной новости как бы нет.
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joik
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:40
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greenozon
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:37
greenozon написав:
https://forbes.ua/richest/yuriy-kosyuk-poshel-tuzom-30042021-1325
яхти..
Долги и яхты, яхты и долги, кредит за счет основной компании, еще в бухучете что там напутают и может развалится первая публичная компания, акции которой доступны пересичным украинцам и активы которой тоже обслуживают пересичные украинцы, все наше родное....
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joik
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:19
Киев. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Контрольный пакет акций "Мотор Сич" был продан в оффшорах за более чем $700 млн с нарушениями – без разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – за средства предоставленных китайскими государственными банками кредитов, ведется уголовное расследование, окончательного решения по предприятию пока нет, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Сейчас у нас в некоторой степени патовая ситуация", – сказал он в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", опровергнув сообщения о якобы предложении государством акций "Мотор Сич" Турции или каким-то другим инвесторам.
Арахамия напомнил, что китайский покупатель пришел в АМКУ за разрешением спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.
"Кто-то имеет $700 млн где-то в оффшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить", – отметил глава фракции, указав, что в Украине налоги не были уплачены.
"Спустя еще некоторое время оказалось, что те люди, которые покупали, сейчас с браслетами, с ограничением свободы находятся в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки, у которых возникли теперь претензии к этим людям, которые без разрешения купили этот завод", – описал ситуацию глава фракции.
По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.
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GTS
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