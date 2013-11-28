Киев. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Контрольный пакет акций "Мотор Сич" был продан в оффшорах за более чем $700 млн с нарушениями – без разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – за средства предоставленных китайскими государственными банками кредитов, ведется уголовное расследование, окончательного решения по предприятию пока нет, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



"Сейчас у нас в некоторой степени патовая ситуация", – сказал он в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", опровергнув сообщения о якобы предложении государством акций "Мотор Сич" Турции или каким-то другим инвесторам.



Арахамия напомнил, что китайский покупатель пришел в АМКУ за разрешением спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.



"Кто-то имеет $700 млн где-то в оффшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить", – отметил глава фракции, указав, что в Украине налоги не были уплачены.



"Спустя еще некоторое время оказалось, что те люди, которые покупали, сейчас с браслетами, с ограничением свободы находятся в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки, у которых возникли теперь претензии к этим людям, которые без разрешения купили этот завод", – описал ситуацию глава фракции.



По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.