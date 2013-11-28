VitaliyN написав:Мысли по МХП... Боятся * наши инвесторы* эскалации .... Курицат оварная начала расти в цене! Уровень цены акции минимум 5,10-5,26 я так думаю заходить! Мысли форумчан ???
На УБ цены упали до уровня 2015 года и Лондонской бирже тоже. Там с личными яхтами Косюка какая то непонятка, но это наверное уже цена учла, плюс дивиденды очень маленькие! Но больше похоже на боковик, который в таком дмапазоне может тянуться годами. Позитивной новости как бы нет.
Долги и яхты, яхты и долги, кредит за счет основной компании, еще в бухучете что там напутают и может развалится первая публичная компания, акции которой доступны пересичным украинцам и активы которой тоже обслуживают пересичные украинцы, все наше родное....
Киев. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Контрольный пакет акций "Мотор Сич" был продан в оффшорах за более чем $700 млн с нарушениями – без разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – за средства предоставленных китайскими государственными банками кредитов, ведется уголовное расследование, окончательного решения по предприятию пока нет, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Сейчас у нас в некоторой степени патовая ситуация", – сказал он в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", опровергнув сообщения о якобы предложении государством акций "Мотор Сич" Турции или каким-то другим инвесторам.
Арахамия напомнил, что китайский покупатель пришел в АМКУ за разрешением спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.
"Кто-то имеет $700 млн где-то в оффшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить", – отметил глава фракции, указав, что в Украине налоги не были уплачены.
"Спустя еще некоторое время оказалось, что те люди, которые покупали, сейчас с браслетами, с ограничением свободы находятся в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки, у которых возникли теперь претензии к этим людям, которые без разрешения купили этот завод", – описал ситуацию глава фракции.
По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.
4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами роботи у 2020 році розподілити наступним чином:
- 267 738 046,40 грн спрямувати на виплату дивідендів; - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою.
4.2. Затвердити загальний розмір дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році на рівні - 267 738 046,40 грн. та розмір дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 0,44 грн.
4.3. Виплату дивідендів за результатами роботи Товариства у 2020 році здійснити безпосередньо акціонерам у відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».
На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.
Про це повідомляє пресслужба біржі.
За результатами 15 квітня котирування (best bid) згаданих акцій наступні:
Microsoft Corporation (тікер — MSFT): 7509 грн; Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн; Visa Inc. (V): 6470 грн; Tesla Inc. (TSLA): 21556 грн; Netflix Inc. (NFLX): 15822 грн; Facebook Inc. (FB): 8852 грн. Зазначається, що 6 техкомпаній доповнили перелік ще 8 іноземних емітентів: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY та U.S. Department of the Treasury.
Andrew2 написав:На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.
Про це повідомляє пресслужба біржі.
За результатами 15 квітня котирування (best bid) згаданих акцій наступні:
Microsoft Corporation (тікер — MSFT): 7509 грн; Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн; Visa Inc. (V): 6470 грн; Tesla Inc. (TSLA): 21556 грн; Netflix Inc. (NFLX): 15822 грн; Facebook Inc. (FB): 8852 грн. Зазначається, що 6 техкомпаній доповнили перелік ще 8 іноземних емітентів: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY та U.S. Department of the Treasury.