Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:58

На українській фондовій біржі ПФТС з 15 квітня допущено до обігу акції американських техкомпаній Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix та Facebook.Про це повідомляє пресслужба біржі.За результатами 15 квітня котирування (best bid) згаданих акцій наступні:Microsoft Corporation (тікер — MSFT): 7509 грн;Advanced Micro Devices Inc (AMD): 2302 грн;Visa Inc. (V): 6470 грн;Tesla Inc. (TSLA): 21556 грн;Netflix Inc. (NFLX): 15822 грн;Facebook Inc. (FB): 8852 грн.Зазначається, що 6 техкомпаній доповнили перелік ще 8 іноземних емітентів: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY та U.S. Department of the Treasury.