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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:00
EvgeniyL написав: Andrew2 написав:EvgeniyL
Если вам не важная, проходите мимо. Кому-то может еще интересно развитие отечественных бирж.
Вы что из параллельной реальности? Развитие чего?
Те, кто хотел американские бумаги купить, уже их купили года три назад, спроса и ажиотажа на ПФТС и УБ не будет.
Но есть на ПФСТ украинское чудо, ВЕРЕС футбольный клуб на ИРО, в первый день намолотили 35 млн. через Конкорд капитал Мазепы.
Вот за рынок отечественный, который восстает из пепла, нужно бороться.
Еще бы Розетка, Фоззи, Нова пошта вышли бы на украинское ИРО на ПФТС тогда можна было бы интересоваться инвестиционными возможностями.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:19
как то сомнительно с такими конскими комиссиями покупать в Украине иностранных юриков, думаю тот кому наши брокеропозитарии по тарифам не дорогие может почти бесплатно сделать все тоже самое у международных брокеров)
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:01
"Укрнафта" за підсумками 2020 року звітує про прибуток 4,29 млрд грн, тоді як у 2019 році був збиток 4,06 млрд грн, а в 2018 році - прибуток 6,44 млрд грн.
Обсяг активів компанії на кінець 2020 року - 38,07 млрд грн (на кінець 2019 року - 42,92 млрд грн, на кінець 2018 року - 40,46 млрд грн).
Сумарна дебіторська заборгованість на кінець 2020 року - 6,44 млрд грн (на кінець 2019 року - 7,44 млрд грн, на кінець 2018 року - 7,34 млрд грн).
Довгострокові зобов`язання і забезпечення на кінець 2020 року - 16,66 млрд грн (на кінець 2019 року - 2,97 млрд грн, на кінець 2018 року - 2,27 млрд грн).
Поточні зобов`язання і забезпечення на кінець 2020 року - 10,57 млрд грн (на кінець 2019 року - 33,76 млрд грн, на кінець 2018 року - 31,54 млрд грн).
Нагадаємо, нещодавно АМКУ наклав штраф на "Укрнафту" в розмірі 4,37 млрд грн.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомляв про початок перемовин з міноритаріями "Укрнафти" (пов`язані з Ігорем Коломойським і його партнерами) про поділ активів компанії. Цей крок підтримує глава наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд.
На початку лютого 2021 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Стокгольмський арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції для розгляду позову міноритаріїв “Укрнафти” до держави Україна про стягнення понад 6 млрд дол.
Прибыль за 2020 год - 79,1 грн / акцию
Прибыль за 2018 год - 118,8 грн / акцию
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