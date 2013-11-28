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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 20
1800 и выше
55%
11
Ниже 1800
20%
4
Не могу сказать
25%
5
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 07:39

St/2
Виталик, скажу, как есть. Есть остатки укростоков, в которых мы застряли, а хотелось бы выйти и забыть: интернет-трейдинга нет, стакан пустой. Даже вне рынка поимеют на спреде. И выход у нас отсюда один - через дивиденды и выкуп. А сколько бумага стоит на ухе не имеет особого значения. Так что кеш-флоу для минора по любой бумаге - самое то, что нужно. Других иллюзий я не питаю.
San
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:17

Друзья, есть вопрос стоит как "из плохой овцы хоть шерсти клок" - то ок.

Но когда молодой неокрепший мозг видит
Прибыль за 2020 год - 79,1 грн / акцию
Прибыль за 2018 год - 118,8 грн / акцию

При цене акции 216 грн. Он же в Манивео побежит!

В ФБ периодически возникают персонажи которые хотят возрождения сугубо укр рынка, им не нужны СПАИ и ТЛТ, Амазоны и АМД. Подавайте Фоззи, Новую почту и Укрзализныцю.

Но рынок это двухсторонее движение, инвестор размещает капитал, а бизнес привлекает.
И есть не смотреть в сторону нормативки и технологичности инфраструктуры рынка, а посмотреть на интерес бизнеса.
Если для публичного привлечения в долю бизнеса придётся сильно открыться. И если на это идти, то зачем в Украине, в мире ставки куда ниже, и на IPO можно ярды привлечь, а у нас что? Пенсионные отчисления сотрудников НБУ?

Кстати об IPO. Мой главный аргумент убили. Теперь можно с Мазепой в футбол поиграть.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:11

Re: Идеи: портфель

Расходимся? Последний пусть выключит в аэропорту свет?
Зачем постоянно подчёркивать неразвитось местного рынка? Любой фондовый рынок несёт определённый риск, а американский сейчас имеет тенденцию к перегреву и изрядное падение в скором времени вполне возможно.
у меня ситуация похожая - давно перешёл на зарубежного брокера, но есть остатки местных эмитентов
user412
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 15:52

Re: Идеи: портфель

Вероятность кратно вырости у наших эмитентов таки есть)
Они дешевы и новое открытие интернет-торговли рынок изрядно оживит.
к примеру если Приват или Монобанк дадут доступ к онлайн торговле)
user412
 
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