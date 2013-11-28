Додано: Нед 18 кві, 2021 11:17

Прибыль за 2020 год - 79,1 грн / акцию

Прибыль за 2018 год - 118,8 грн / акцию

Друзья, есть вопрос стоит как "из плохой овцы хоть шерсти клок" - то ок.Но когда молодой неокрепший мозг видитПри цене акции 216 грн. Он же в Манивео побежит!В ФБ периодически возникают персонажи которые хотят возрождения сугубо укр рынка, им не нужны СПАИ и ТЛТ, Амазоны и АМД. Подавайте Фоззи, Новую почту и Укрзализныцю.Но рынок это двухсторонее движение, инвестор размещает капитал, а бизнес привлекает.И есть не смотреть в сторону нормативки и технологичности инфраструктуры рынка, а посмотреть на интерес бизнеса.Если для публичного привлечения в долю бизнеса придётся сильно открыться. И если на это идти, то зачем в Украине, в мире ставки куда ниже, и на IPO можно ярды привлечь, а у нас что? Пенсионные отчисления сотрудников НБУ?Кстати об IPO. Мой главный аргумент убили. Теперь можно с Мазепой в футбол поиграть.