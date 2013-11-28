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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 кві, 2021 07:39
St/2
Виталик, скажу, как есть. Есть остатки укростоков, в которых мы застряли, а хотелось бы выйти и забыть: интернет-трейдинга нет, стакан пустой. Даже вне рынка поимеют на спреде. И выход у нас отсюда один - через дивиденды и выкуп. А сколько бумага стоит на ухе не имеет особого значения. Так что кеш-флоу для минора по любой бумаге - самое то, что нужно. Других иллюзий я не питаю.
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San
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:17
Друзья, есть вопрос стоит как "из плохой овцы хоть шерсти клок" - то ок.
Но когда молодой неокрепший мозг видит
Прибыль за 2020 год - 79,1 грн / акцию
Прибыль за 2018 год - 118,8 грн / акцию
При цене акции 216 грн. Он же в Манивео побежит!
В ФБ периодически возникают персонажи которые хотят возрождения сугубо укр рынка, им не нужны СПАИ и ТЛТ, Амазоны и АМД. Подавайте Фоззи, Новую почту и Укрзализныцю.
Но рынок это двухсторонее движение, инвестор размещает капитал, а бизнес привлекает.
И есть не смотреть в сторону нормативки и технологичности инфраструктуры рынка, а посмотреть на интерес бизнеса.
Если для публичного привлечения в долю бизнеса придётся сильно открыться. И если на это идти, то зачем в Украине, в мире ставки куда ниже, и на IPO можно ярды привлечь, а у нас что? Пенсионные отчисления сотрудников НБУ?
Кстати об IPO. Мой главный аргумент убили. Теперь можно с Мазепой в футбол поиграть.
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St/2
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Додано: Нед 18 кві, 2021 15:11
Расходимся? Последний пусть выключит в аэропорту свет?
Зачем постоянно подчёркивать неразвитось местного рынка? Любой фондовый рынок несёт определённый риск, а американский сейчас имеет тенденцию к перегреву и изрядное падение в скором времени вполне возможно.
у меня ситуация похожая - давно перешёл на зарубежного брокера, но есть остатки местных эмитентов
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user412
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Додано: Нед 18 кві, 2021 15:52
Вероятность кратно вырости у наших эмитентов таки есть)
Они дешевы и новое открытие интернет-торговли рынок изрядно оживит.
к примеру если Приват или Монобанк дадут доступ к онлайн торговле)
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user412
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Додано: Нед 18 кві, 2021 23:00
UX-2019 написав:
19. Призупинення (відстрочення) виплати акціонерам неотриманих дивідендів.
Призупинити (відстрочити) виплату всім акціонерам АТ «Турбоатом» неотриманих
дивідендів, нарахованих до 2021 року, до прийняття відповідного рішення на річних
загальних зборах акціонерів.
мдаа)
Сволота. Поматросілі і бросілі.
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bulldog-zp
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Додано: Нед 18 кві, 2021 23:20
user412 написав:
Расходимся? Последний пусть выключит в аэропорту свет?
Зачем постоянно подчёркивать неразвитось местного рынка? Любой фондовый рынок несёт определённый риск, а американский сейчас имеет тенденцию к перегреву и изрядное падение в скором времени вполне возможно.
у меня ситуация похожая - давно перешёл на зарубежного брокера, но есть остатки местных эмитентов
Всем привет.
Хомяки в укростоки категорически отказываются покидать эту ветку
По крайней мере, пока не получат дивы:
по KSTL за <= 2020 г
по KVBZ за <= 2020 г
по UNAF за 2018, 2020 и развода с Бородатой Бабушкой
по MHPC за <= 2020 г (это уже не за горами)
А также, требуют квартальных отчетов по оставшимся облам с RAB тарифами.
Друзья - хомяки, прошу дополнить список требований.
Думаю, может получится занимательное и веселое чтиво.
P.S.
С 2018 по 2020 год году ликвидировал 16 бумаг из укростоков.
Большинство через Сквиз (11 шт.), но было несколько приятных исключений (5 шт.).
Все в хорошем +, кроме MMKI
По трем Сквизам сужусь или в планах подавать иск
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gmm
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Додано: Пон 19 кві, 2021 07:17
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San
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Додано: Пон 19 кві, 2021 14:26
gmm
В одному ряду з українськими емітентами, наголошуючи на їх інвестиційну непривабливість, недоречно вставляти ганьбу з Євросоюзу.
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Tzar Dyvid
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Додано: Пон 19 кві, 2021 17:53
reestr написав: San написав: zzzzzz написав:
Прибыль за 2020 год - 79,1 грн / акцию
Прибыль за 2018 год - 118,8 грн / акцию
Согласно проектам собрания выглядит так, что на этом собрании распределят дивы 35 грн на акцию (30%), только как быть с 90%, которые в бюджет ушли? (или не ушли, кто знает?)
И 79 грн уже будут распределять уже на собрании в след году. (Опять же с выплатой гос-ву уже в этом году)
ПС. Если не добавят другие проекты мажоры
В бюджет за 2018 ничего не платили . Государству не смогут выплатить без выплаты другим акционерам ! (Есть решение конституционного суда) !!!
А когда появилось это решение? Потому как для получения прошлых дивидендов пришлось судиться и получать через исполнительную службу
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DmitryZP
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:27
Решение КСУ появилось осенью 2020 года .
Возможно и в этот раз придётся судиться, но имея вышеуказанное решение победа в суде гарантирована !
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reestr
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