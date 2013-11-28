вот это похоже оно - 22 июля 2020 года
Согласно оспариваемым положениям закона “хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей) которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства которых составляет 100 процентов, которые не приняли решения о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным, уплачивают в государственный бюджет часть чистой прибыли в размере, определенном по базовым нормативам отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установленных на соответствующий год, но не менее 30 процентов, до 1 июля года, следующего за отчетным; на сумму таких средств органами доходов и сборов начисляется пеня в порядке, определенном абзацем 6 этой части, уплачиваемая в общий фонд Государственного бюджета Украины”.