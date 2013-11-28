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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 21
1800 и выше
57%
12
Ниже 1800
19%
4
Не могу сказать
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:45

reestr

вот это похоже оно - 22 июля 2020 года

https://pravo.ua/ksu-otmenil-polozhenie ... hhestvami/

Согласно оспариваемым положениям закона “хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей) которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства которых составляет 100 процентов, которые не приняли решения о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным, уплачивают в государственный бюджет часть чистой прибыли в размере, определенном по базовым нормативам отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установленных на соответствующий год, но не менее 30 процентов, до 1 июля года, следующего за отчетным; на сумму таких средств органами доходов и сборов начисляется пеня в порядке, определенном абзацем 6 этой части, уплачиваемая в общий фонд Государственного бюджета Украины”.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:49

Unaf

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

Ст 21
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.


Согласно проекту решения #2 к пункту повестки #13 нам светит 71 грн на акцию за 2020 год 😊
reestr
 
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