Согласно оспариваемым положениям закона “хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей) которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства которых составляет 100 процентов, которые не приняли решения о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным, уплачивают в государственный бюджет часть чистой прибыли в размере, определенном по базовым нормативам отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установленных на соответствующий год, но не менее 30 процентов, до 1 июля года, следующего за отчетным; на сумму таких средств органами доходов и сборов начисляется пеня в порядке, определенном абзацем 6 этой части, уплачиваемая в общий фонд Государственного бюджета Украины”.
Ст 21 Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.
Согласно проекту решения #2 к пункту повестки #13 нам светит 71 грн на акцию за 2020 год 😊