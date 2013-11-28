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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2434243524362437 Индекс UX закроет 2021 год Идеи: портфель 1.7 5 21 1800 и выше 57% 12 Ниже 1800 19% 4 Не могу сказать 24% 5 Всього голосів : 21 Додано: Пон 19 кві, 2021 18:45 reestr



вот это похоже оно - 22 июля 2020 года



https://pravo.ua/ksu-otmenil-polozhenie ... hhestvami/



Согласно оспариваемым положениям закона “хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей) которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства которых составляет 100 процентов, которые не приняли решения о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным, уплачивают в государственный бюджет часть чистой прибыли в размере, определенном по базовым нормативам отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установленных на соответствующий год, но не менее 30 процентов, до 1 июля года, следующего за отчетным; на сумму таких средств органами доходов и сборов начисляется пеня в порядке, определенном абзацем 6 этой части, уплачиваемая в общий фонд Государственного бюджета Украины”. вот это похоже оно - 22 июля 2020 года DmitryZP Повідомлень: 4043 З нами з: 04.11.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 672 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 20:49 Unaf https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text



Ст 21

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.





Согласно проекту решения #2 к пункту повестки #13 нам светит 71 грн на акцию за 2020 год 😊 Ст 21Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.Согласно проекту решения #2 к пункту повестки #13 нам светит 71 грн на акцию за 2020 год 😊 reestr Повідомлень: 1015 З нами з: 10.08.10 Подякував: 25 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 09:31 reestr написав: Решение КСУ появилось осенью 2020 года .

Возможно и в этот раз придётся судиться, но имея вышеуказанное решение победа в суде гарантирована ! Решение КСУ появилось осенью 2020 года .Возможно и в этот раз придётся судиться, но имея вышеуказанное решение победа в суде гарантирована !

Свое время мне пришлось вызывать 102 на Саксаганского 110 и составлять заявления на исполнителя в рамках ст.365 ККУ Свое время мне пришлось вызывать 102 на Саксаганского 110 и составлять заявления на исполнителя в рамках ст.365 ККУ St/2

Повідомлень: 11032 З нами з: 02.09.08 Подякував: 670 раз. Подякували: 1652 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 кві, 2021 23:21 gmm написав:



Всем привет.

Хомяки в укростоки категорически отказываются покидать эту ветку

По крайней мере, пока не получат дивы:

по KSTL за <= 2020 г

по KVBZ за <= 2020 г

по UNAF за 2018, 2020 и развода с Бородатой Бабушкой

по MHPC за <= 2020 г (это уже не за горами)

А также, требуют квартальных отчетов по оставшимся облам с RAB тарифами.



Друзья - хомяки, прошу дополнить список требований.

Думаю, может получится занимательное и веселое чтиво.



P.S.

С 2018 по 2020 год году ликвидировал 16 бумаг из укростоков.

Большинство через Сквиз (11 шт.), но было несколько приятных исключений (5 шт.).

Все в хорошем +, кроме MMKI



По трем Сквизам сужусь или в планах подавать иск Всем привет.Хомяки в укростоки категорически отказываются покидать эту веткуПо крайней мере, пока не получат дивы:по KSTL за <= 2020 гпо KVBZ за <= 2020 гпо UNAF за 2018, 2020 и развода с Бородатой Бабушкойпо MHPC за <= 2020 г (это уже не за горами)А также, требуют квартальных отчетов по оставшимся облам с RAB тарифами.Друзья - хомяки, прошу дополнить список требований.Думаю, может получится занимательное и веселое чтиво.P.S.С 2018 по 2020 год году ликвидировал 16 бумаг из укростоков.Большинство через Сквиз (11 шт.), но было несколько приятных исключений (5 шт.).Все в хорошем +, кроме MMKIПо трем Сквизам сужусь или в планах подавать иск



Підскажіть б-ласка великому фану МХП, що саме не так із Куркою (з ДВД 2020 зокрема)?

Наче Рада директорів запропонувала підтримати акціонерам проект рішення на ЗЗА 28 квітня про виплату 0.27 долл на акцію. Вважаєте не приймуть?

Я гадав, що падіння на ЛСЕ курки на 20% за останній місяць зумовлено слабкими показниками 2020 року (причина девал гривні та поганий врожай у 2020) та останнім політичним загостренням з Ордою.

Може є ще гірші драйвери, про які мені не відомо? Підскажіть б-ласка великому фану МХП, що саме не так із Куркою (з ДВД 2020 зокрема)?Наче Рада директорів запропонувала підтримати акціонерам проект рішення на ЗЗА 28 квітня про виплату 0.27 долл на акцію. Вважаєте не приймуть?Я гадав, що падіння на ЛСЕ курки на 20% за останній місяць зумовлено слабкими показниками 2020 року (причина девал гривні та поганий врожай у 2020) та останнім політичним загостренням з Ордою.Може є ще гірші драйвери, про які мені не відомо? bulldog-zp

Повідомлень: 146 З нами з: 08.07.11 Подякував: 38 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 02:15 Нет таких негативных делов с #Нашей рябой#, я так думаю!

Ну если Вы заходили по 9+ , печально.... Но если и так то скоро будет!

Сброс по теме обострения ( война и все такое) , убыток по 2020, низкие дв.. Западный народ сливает! Я только захожу! Ну как захожу... Заходил по 6 год назад, продолжаю заходить по 5! И дальше буду заходить! VitaliyN Повідомлень: 209 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 02:27 bulldog-zp написав: gmm написав:



Всем привет.

Хомяки в укростоки категорически отказываются покидать эту ветку

По крайней мере, пока не получат дивы:

по KSTL за <= 2020 г

по KVBZ за <= 2020 г

по UNAF за 2018, 2020 и развода с Бородатой Бабушкой

по MHPC за <= 2020 г (это уже не за горами)

А также, требуют квартальных отчетов по оставшимся облам с RAB тарифами.



Друзья - хомяки, прошу дополнить список требований.

Думаю, может получится занимательное и веселое чтиво.



P.S.

С 2018 по 2020 год году ликвидировал 16 бумаг из укростоков.

Большинство через Сквиз (11 шт.), но было несколько приятных исключений (5 шт.).

Все в хорошем +, кроме MMKI



По трем Сквизам сужусь или в планах подавать иск Всем привет.Хомяки в укростоки категорически отказываются покидать эту веткуПо крайней мере, пока не получат дивы:по KSTL за <= 2020 гпо KVBZ за <= 2020 гпо UNAF за 2018, 2020 и развода с Бородатой Бабушкойпо MHPC за <= 2020 г (это уже не за горами)А также, требуют квартальных отчетов по оставшимся облам с RAB тарифами.Друзья - хомяки, прошу дополнить список требований.Думаю, может получится занимательное и веселое чтиво.P.S.С 2018 по 2020 год году ликвидировал 16 бумаг из укростоков.Большинство через Сквиз (11 шт.), но было несколько приятных исключений (5 шт.).Все в хорошем +, кроме MMKIПо трем Сквизам сужусь или в планах подавать иск



Підскажіть б-ласка великому фану МХП, що саме не так із Куркою (з ДВД 2020 зокрема)?

Наче Рада директорів запропонувала підтримати акціонерам проект рішення на ЗЗА 28 квітня про виплату 0.27 долл на акцію. Вважаєте не приймуть?

Я гадав, що падіння на ЛСЕ курки на 20% за останній місяць зумовлено слабкими показниками 2020 року (причина девал гривні та поганий врожай у 2020) та останнім політичним загостренням з Ордою.

Може є ще гірші драйвери, про які мені не відомо? Підскажіть б-ласка великому фану МХП, що саме не так із Куркою (з ДВД 2020 зокрема)?Наче Рада директорів запропонувала підтримати акціонерам проект рішення на ЗЗА 28 квітня про виплату 0.27 долл на акцію. Вважаєте не приймуть?Я гадав, що падіння на ЛСЕ курки на 20% за останній місяць зумовлено слабкими показниками 2020 року (причина девал гривні та поганий врожай у 2020) та останнім політичним загостренням з Ордою.Може є ще гірші драйвери, про які мені не відомо?

Вопрос!!! севгок у Вас отсквизили? Подали? Тли думаете подавать? Вопрос!!! севгок у Вас отсквизили? Подали? Тли думаете подавать? VitaliyN Повідомлень: 209 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2434243524362437 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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