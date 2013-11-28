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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 21
1800 и выше
57%
12
Ниже 1800
19%
4
Не могу сказать
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:45

reestr

вот это похоже оно - 22 июля 2020 года

https://pravo.ua/ksu-otmenil-polozhenie ... hhestvami/

Согласно оспариваемым положениям закона “хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей) которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства которых составляет 100 процентов, которые не приняли решения о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным, уплачивают в государственный бюджет часть чистой прибыли в размере, определенном по базовым нормативам отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, установленных на соответствующий год, но не менее 30 процентов, до 1 июля года, следующего за отчетным; на сумму таких средств органами доходов и сборов начисляется пеня в порядке, определенном абзацем 6 этой части, уплачиваемая в общий фонд Государственного бюджета Украины”.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:49

Unaf

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

Ст 21
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.


Согласно проекту решения #2 к пункту повестки #13 нам светит 71 грн на акцию за 2020 год 😊
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:31

  reestr написав:Решение КСУ появилось осенью 2020 года .
Возможно и в этот раз придётся судиться, но имея вышеуказанное решение победа в суде гарантирована !

Свое время мне пришлось вызывать 102 на Саксаганского 110 и составлять заявления на исполнителя в рамках ст.365 ККУ
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:21

  gmm написав:

Всем привет.
Хомяки в укростоки категорически отказываются покидать эту ветку :)
По крайней мере, пока не получат дивы:
по KSTL за <= 2020 г
по KVBZ за <= 2020 г
по UNAF за 2018, 2020 и развода с Бородатой Бабушкой
по MHPC за <= 2020 г (это уже не за горами)
А также, требуют квартальных отчетов по оставшимся облам с RAB тарифами.

Друзья - хомяки, прошу дополнить список требований.
Думаю, может получится занимательное и веселое чтиво.

P.S.
С 2018 по 2020 год году ликвидировал 16 бумаг из укростоков.
Большинство через Сквиз (11 шт.), но было несколько приятных исключений (5 шт.).
Все в хорошем +, кроме MMKI

По трем Сквизам сужусь или в планах подавать иск


Підскажіть б-ласка великому фану МХП, що саме не так із Куркою (з ДВД 2020 зокрема)?
Наче Рада директорів запропонувала підтримати акціонерам проект рішення на ЗЗА 28 квітня про виплату 0.27 долл на акцію. Вважаєте не приймуть?
Я гадав, що падіння на ЛСЕ курки на 20% за останній місяць зумовлено слабкими показниками 2020 року (причина девал гривні та поганий врожай у 2020) та останнім політичним загостренням з Ордою.
Може є ще гірші драйвери, про які мені не відомо?
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 02:15

Нет таких негативных делов с #Нашей рябой#, я так думаю!
Ну если Вы заходили по 9+ , печально.... Но если и так то скоро будет!
Сброс по теме обострения ( война и все такое) , убыток по 2020, низкие дв.. Западный народ сливает! Я только захожу! Ну как захожу... Заходил по 6 год назад, продолжаю заходить по 5! И дальше буду заходить!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 02:27

  bulldog-zp написав:
  gmm написав:

Всем привет.
Хомяки в укростоки категорически отказываются покидать эту ветку :)
По крайней мере, пока не получат дивы:
по KSTL за <= 2020 г
по KVBZ за <= 2020 г
по UNAF за 2018, 2020 и развода с Бородатой Бабушкой
по MHPC за <= 2020 г (это уже не за горами)
А также, требуют квартальных отчетов по оставшимся облам с RAB тарифами.

Друзья - хомяки, прошу дополнить список требований.
Думаю, может получится занимательное и веселое чтиво.

P.S.
С 2018 по 2020 год году ликвидировал 16 бумаг из укростоков.
Большинство через Сквиз (11 шт.), но было несколько приятных исключений (5 шт.).
Все в хорошем +, кроме MMKI

По трем Сквизам сужусь или в планах подавать иск


Підскажіть б-ласка великому фану МХП, що саме не так із Куркою (з ДВД 2020 зокрема)?
Наче Рада директорів запропонувала підтримати акціонерам проект рішення на ЗЗА 28 квітня про виплату 0.27 долл на акцію. Вважаєте не приймуть?
Я гадав, що падіння на ЛСЕ курки на 20% за останній місяць зумовлено слабкими показниками 2020 року (причина девал гривні та поганий врожай у 2020) та останнім політичним загостренням з Ордою.
Може є ще гірші драйвери, про які мені не відомо?

Вопрос!!! севгок у Вас отсквизили? Подали? Тли думаете подавать?
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:35

UNAF

Укрнафта в 2020 году заплатила 844,79грн налогов в пересчете на одну акцию. Текущая цена 240 грн. Разницу в 644 грн. пообещали компенсировать реформаторы (хромаев с тарабакиным) из прибыли будущих периодов полученных от проводимых ими реформ.
https://ubr.ua/finances/taxes/nazvany-krupnejshie-nalohoplatelshchiki-ukrainy-4001838-4001838
paolot
 
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