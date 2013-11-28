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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 21
1800 и выше
57%
12
Ниже 1800
19%
4
Не могу сказать
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 21:54

пан Коломойський має задовольнитися статусом міноритарного акціонера і просто чекати на дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи активи?», – зазначив він.

Обьединить Укрнафту и Укртатнафту, где ИВК будет простым минором ожидающим двд. Хорошая шутка для 1 апреля. Но сегодня, 1 мая. И что происходило 25 февраля, так и остается загадкой. Равно как и мотивы в уверенности главы НБУ, "в скорой приватизации Приватбанка". Существует только один вариант - мирное соглашение. Но взамен выведенных активов нужно, что-то влить. И ярды спорных кубометров под раздел компании очень даже интересно смотрятся. :roll: Верно заметил Коболев уходя, что дескать "есть вопрос по оценке, и законодательству" (как выйти из тупика для ИВК с минимальными потерямм). Раздел UNAF хорошая тема для решения всех этих накопившихся вопросов. Возможно, Витренко намекает, что одной ладьи недостаточно, нужны еще фигуры на шахматной доске?))
paolot
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:32

paolot
Можно в решения совета, добавить после фамилии Медведчук, фамилию Коломойский.
St/2
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