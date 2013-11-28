пан Коломойський має задовольнитися статусом міноритарного акціонера і просто чекати на дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи активи?», – зазначив він.
Обьединить Укрнафту и Укртатнафту, где ИВК будет простым минором ожидающим двд. Хорошая шутка для 1 апреля. Но сегодня, 1 мая. И что происходило 25 февраля, так и остается загадкой. Равно как и мотивы в уверенности главы НБУ, "в скорой приватизации Приватбанка". Существует только один вариант - мирное соглашение. Но взамен выведенных активов нужно, что-то влить. И ярды спорных кубометров под раздел компании очень даже интересно смотрятся. Верно заметил Коболев уходя, что дескать "есть вопрос по оценке, и законодательству" (как выйти из тупика для ИВК с минимальными потерямм). Раздел UNAF хорошая тема для решения всех этих накопившихся вопросов. Возможно, Витренко намекает, что одной ладьи недостаточно, нужны еще фигуры на шахматной доске?))