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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 21
1800 и выше
57%
12
Ниже 1800
19%
4
Не могу сказать
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 21:54

пан Коломойський має задовольнитися статусом міноритарного акціонера і просто чекати на дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи активи?», – зазначив він.

Обьединить Укрнафту и Укртатнафту, где ИВК будет простым минором ожидающим двд. Хорошая шутка для 1 апреля. Но сегодня, 1 мая. И что происходило 25 февраля, так и остается загадкой. Равно как и мотивы в уверенности главы НБУ, "в скорой приватизации Приватбанка". Существует только один вариант - мирное соглашение. Но взамен выведенных активов нужно, что-то влить. И ярды спорных кубометров под раздел компании очень даже интересно смотрятся. :roll: Верно заметил Коболев уходя, что дескать "есть вопрос по оценке, и законодательству" (как выйти из тупика для ИВК с минимальными потерямм). Раздел UNAF хорошая тема для решения всех этих накопившихся вопросов. Возможно, Витренко намекает, что одной ладьи недостаточно, нужны еще фигуры на шахматной доске?))
paolot
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:32

paolot
Можно в решения совета, добавить после фамилии Медведчук, фамилию Коломойский.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:57

Теоретически по UNAF и Укртатнефти можно под уголовное дело передать пакеты акций Коломойского Агенству по управлению изъятым имуществом, а оно проголосует от имени собственника об объединении двух АО. А потом, сразу, допемиссия (на ИВК аресты на счетах), - государство выкупает и размывает долю ИВК. Вот так и миноритарием станет
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:17

Глава НКЦБФР хочет провести “народное” IPO госкомпаний

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов хочет организовать программу для предоставления возможности гражданам купить акции госкомпаний. Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.

“Мы постараемся организовать “народные” IPO для государственных предприятий, которые являются собственностью государства на 100%. Мы попробуем небольшие пакеты реализовать с помощью IPO и предложить широкому кругу инвесторов”, — заявил председатель НКЦБФР.

По его словам, это поможет привлечению инвестиций одновременно и в государстве и в бюджет. “Народные IPO были соседних странах и это дало хороший результат в первую очередь для государства”, — сообщил Магомедов.
http://www.ukrrudprom.ua/news/Glava_NKT ... paniy.html

В принципе неплохая замена цехам ДТЕК и Метинвеста..раз рыжему это не нужно..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:53

ШУ Покровское

Добрый день,форумчане.Никто не заберет у меня 3000 ШУ Покровское?12,0.Есть всего 3100.
Востаннє редагувалось lindemulder в Сер 05 тра, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:25

  vladislavlvov написав:Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов хочет организовать программу для предоставления возможности гражданам купить акции госкомпаний. Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.

“Мы постараемся организовать “народные” IPO для государственных предприятий, которые являются собственностью государства на 100%. Мы попробуем небольшие пакеты реализовать с помощью IPO и предложить широкому кругу инвесторов”, — заявил председатель НКЦБФР.

По его словам, это поможет привлечению инвестиций одновременно и в государстве и в бюджет. “Народные IPO были соседних странах и это дало хороший результат в первую очередь для государства”, — сообщил Магомедов.
http://www.ukrrudprom.ua/news/Glava_NKT ... paniy.html

Вот интересно на каких это государственных активах будут народные IPO? Все уже поделено и украдено до народной експроприации. Или хотят запустить механизм вытеснения олигархата из гос предприятий через пересичных?
Вот как глава регулятора будет мутить народный IPO? Это даже не рынок, а что то корявое и несусветное.




В принципе неплохая замена цехам ДТЕК и Метинвеста..раз рыжему это не нужно..
joik
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:20

  lindemulder написав:Добрый день,форумчане.Никто не заберет у меня 3000 ШУ Покровское?12,0.Есть всего 3100.

На УБ такие офера охотно лифтуют в рынке.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 17:12

GTS так и есть,ушли.100 будут висеть.
lindemulder
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:11

Re: Идеи: портфель

Почему нет украинского фондового рынка
https://analytics.hvylya.net/230296-poc ... vogo-rynka
alex_2013
 
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