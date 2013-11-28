пан Коломойський має задовольнитися статусом міноритарного акціонера і просто чекати на дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи активи?», – зазначив він.
Обьединить Укрнафту и Укртатнафту, где ИВК будет простым минором ожидающим двд. Хорошая шутка для 1 апреля. Но сегодня, 1 мая. И что происходило 25 февраля, так и остается загадкой. Равно как и мотивы в уверенности главы НБУ, "в скорой приватизации Приватбанка". Существует только один вариант - мирное соглашение. Но взамен выведенных активов нужно, что-то влить. И ярды спорных кубометров под раздел компании очень даже интересно смотрятся. Верно заметил Коболев уходя, что дескать "есть вопрос по оценке, и законодательству" (как выйти из тупика для ИВК с минимальными потерямм). Раздел UNAF хорошая тема для решения всех этих накопившихся вопросов. Возможно, Витренко намекает, что одной ладьи недостаточно, нужны еще фигуры на шахматной доске?))
Теоретически по UNAF и Укртатнефти можно под уголовное дело передать пакеты акций Коломойского Агенству по управлению изъятым имуществом, а оно проголосует от имени собственника об объединении двух АО. А потом, сразу, допемиссия (на ИВК аресты на счетах), - государство выкупает и размывает долю ИВК. Вот так и миноритарием станет
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов хочет организовать программу для предоставления возможности гражданам купить акции госкомпаний. Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.
“Мы постараемся организовать “народные” IPO для государственных предприятий, которые являются собственностью государства на 100%. Мы попробуем небольшие пакеты реализовать с помощью IPO и предложить широкому кругу инвесторов”, — заявил председатель НКЦБФР.
vladislavlvov написав:Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов хочет организовать программу для предоставления возможности гражданам купить акции госкомпаний. Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.
“Мы постараемся организовать “народные” IPO для государственных предприятий, которые являются собственностью государства на 100%. Мы попробуем небольшие пакеты реализовать с помощью IPO и предложить широкому кругу инвесторов”, — заявил председатель НКЦБФР.
Вот интересно на каких это государственных активах будут народные IPO? Все уже поделено и украдено до народной експроприации. Или хотят запустить механизм вытеснения олигархата из гос предприятий через пересичных? Вот как глава регулятора будет мутить народный IPO? Это даже не рынок, а что то корявое и несусветное.
В принципе неплохая замена цехам ДТЕК и Метинвеста..раз рыжему это не нужно..
"Центрэнерго" по итогам первого квартала 2021 года получила убыток в размере 794,7 млн грн, по сравнению с убытком на 163 млн грн за аналогичный период 2020 года. Согласно отчетности компании, ее чистый доход от реализации продукции сократился до 2,98 млрд грн, по сравнению с 4,27 млрд грн за первый квартал 2020 года, передает Finbalance.
В то же время себестоимость реализованной продукции сократилась до 3,64 млрд грн (в первом квартале 2020 года – 4,32 млрд грн).
На конец марта активы "Центрэнерго" составляли 9,87 млрд грн (на начало года – 10,57 млрд грн), в т.ч. основные средства – 4,82 млрд грн, дебиторская задолженность – 2,33 млрд грн.
Задолженность самого "Центрэнерго" за товары, работы, услуги составила 4,32 млрд грн (на начало года – 3,23 млрд грн), по полученным авансам – 451 млн грн (на начало года – 1,23 млрд грн). Долгосрочные обеспечения – 929,2 млн грн (на начало года – 937,3 млн грн).Источник: https://biz.censor.net/n3264541