|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 тра, 2021 21:28
zzzzzz
Еще не куплено ))))
У нас рынок строится не экономично а на схематозе, хорошего просмотраhttps://www.youtube.com/watch?v=w15sT4g8p_g
-
ujin_lord
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 27.05.13
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|84506
|