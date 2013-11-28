Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 тра, 2021 21:28
zzzzzz
Еще не куплено ))))
У нас рынок строится не по экономическим законам а на схематозе, хорошего просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=w15sT4g8p_g
Пока не посмотрел, не понял в чем схема. С такими талантами ни биткоина, ни теслы не нужно.
ujin_lord
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Додано: Чет 13 тра, 2021 08:20
vladislavlvov
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Додано: Чет 13 тра, 2021 12:38
0,54 грн. на 1 акцию за 2018г.
0,08 грн. может быть коректировка на 1 акцию за 2020г.
Выплатят на протяжении с 10.06. по 30.10. 2021г.
joik
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Додано: Чет 13 тра, 2021 16:21
Приємно чути це.
А що на рахунок ТАТМ, чи знає хтось? ( не беруть слухавку у відділі IR, на сайті теж ніц.)
bulldog-zp
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Додано: Нед 16 тра, 2021 22:46
Верховный суд по иску Мирона Найды обязал в рамках процедуры сквиз-аута DNEN выплатить двойную рыночную цену: вместо 488,14 гривен за акцию - 1547,40 гривен за акцию. Ссылка на полное решение суда -
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96822309
.
У меня было 2 811 акций, так что подаю иск тоже, теперь будет легче)
9822020
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Додано: Вів 18 тра, 2021 15:19
Что то МНР на УБ резко подешевел?
joik
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Додано: Вів 18 тра, 2021 15:41
Есть инфа по собранию акционеров Укрнафты которые прошли сегодня ?
После обеда стакан вынесли до 300
zzzzzz
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:53
joik написав:
Что то МНР на УБ резко подешевел?
величезні борги...
https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/8/672773/
greenozon
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:49
zzzzzz написав:
Есть инфа по собранию акционеров Укрнафты которые прошли сегодня ?
После обеда стакан вынесли до 300
Ахаха, я не нашел никакой инфы: посмотрел и профильные медиа по нефтегазу, и профильные по фондовому рынку. Вот это уровень рынка и медиа
Может Реестр напишет?
San
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:01
San написав: zzzzzz написав:
Есть инфа по собранию акционеров Укрнафты которые прошли сегодня ?
После обеда стакан вынесли до 300
Ахаха, я не нашел никакой инфы: посмотрел и профильные медиа по нефтегазу, и профильные по фондовому рынку. Вот это уровень рынка и медиа
Может Реестр напишет?
Приняли дивы . Как в проекте . В сумме больше 106 грн на акцию
reestr
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