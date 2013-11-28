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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 21
1800 и выше
57%
12
Ниже 1800
19%
4
Не могу сказать
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:08

  reestr написав:
  San написав:
  zzzzzz написав:Есть инфа по собранию акционеров Укрнафты которые прошли сегодня ?

После обеда стакан вынесли до 300

Ахаха, я не нашел никакой инфы: посмотрел и профильные медиа по нефтегазу, и профильные по фондовому рынку. Вот это уровень рынка и медиа :mrgreen:
Может Реестр напишет?

Приняли дивы . Как в проекте . В сумме больше 106 грн на акцию

90% за 2020 год? Это дивы приняли или опять какая-то попытка в бюджет закинуть напрямую?
Проект решений меняли?
было изначально так
У зв’язку з наявністю непокритого збитку за даними річної
фінансової звітності Товариства за 2020 рік, підтвердженої
аудиторським висновком, дивіденди не нараховувати.
Весь чистий прибуток Товариства за 2020 рік за даними річної
фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком,
спрямувати на покриття накопиченого збитку.
Проект №2
Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату
дивідендів до 1 травня 2021 року, дивіденди не нараховувати,
прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
San
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:39

Да, именно так и приняли
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