reestr написав:
Приняли дивы . Как в проекте . В сумме больше 106 грн на акцию
90% за 2020 год? Это дивы приняли или опять какая-то попытка в бюджет закинуть напрямую?
Проект решений меняли?
было изначально так
У зв’язку з наявністю непокритого збитку за даними річної
фінансової звітності Товариства за 2020 рік, підтвердженої
аудиторським висновком, дивіденди не нараховувати.
Весь чистий прибуток Товариства за 2020 рік за даними річної
фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком,
спрямувати на покриття накопиченого збитку.
Проект №2
Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату
дивідендів до 1 травня 2021 року, дивіденди не нараховувати,
прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»