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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 21
1800 и выше
57%
12
Ниже 1800
19%
4
Не могу сказать
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:08

  reestr написав:
  San написав:
  zzzzzz написав:Есть инфа по собранию акционеров Укрнафты которые прошли сегодня ?

После обеда стакан вынесли до 300

Ахаха, я не нашел никакой инфы: посмотрел и профильные медиа по нефтегазу, и профильные по фондовому рынку. Вот это уровень рынка и медиа :mrgreen:
Может Реестр напишет?

Приняли дивы . Как в проекте . В сумме больше 106 грн на акцию

90% за 2020 год? Это дивы приняли или опять какая-то попытка в бюджет закинуть напрямую?
Проект решений меняли?
было изначально так
У зв’язку з наявністю непокритого збитку за даними річної
фінансової звітності Товариства за 2020 рік, підтвердженої
аудиторським висновком, дивіденди не нараховувати.
Весь чистий прибуток Товариства за 2020 рік за даними річної
фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком,
спрямувати на покриття накопиченого збитку.
Проект №2
Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату
дивідендів до 1 травня 2021 року, дивіденди не нараховувати,
прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
San
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:39

Да, именно так и приняли
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:00

  reestr написав:Да, именно так и приняли

так тогда не будут сейчас выплачены дивиденды за 2020, как и в 2019 году не выплатили за 2018, а только сейчас. И доля распределения может измениться, как вот сейчас до 30% за 2018
San
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:44

  San написав:
  reestr написав:Да, именно так и приняли

так тогда не будут сейчас выплачены дивиденды за 2020, как и в 2019 году не выплатили за 2018, а только сейчас. И доля распределения может измениться, как вот сейчас до 30% за 2018

Стаття 21 зу про державний бюджет на 2021рік говорить що мають виплатити не меньш як 90% чистого прибутку 😊
А в 19 на собрании не приняли вопрос по дивидендам вообще
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:14

  reestr написав:
  San написав:
  reestr написав:Да, именно так и приняли

так тогда не будут сейчас выплачены дивиденды за 2020, как и в 2019 году не выплатили за 2018, а только сейчас. И доля распределения может измениться, как вот сейчас до 30% за 2018

Стаття 21 зу про державний бюджет на 2021рік говорить що мають виплатити не меньш як 90% чистого прибутку 😊
А в 19 на собрании не приняли вопрос по дивидендам вообще


я честно не понимаю, если приняли вот так вот
дивіденди не нараховувати,
прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Как такое возможно? И чем это отличается от ОСА в 2019?
San
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:55

Стаття 21. Установити, що господарські товариства, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку на державну частку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

На суму несвоєчасно сплачених коштів (частини чистого прибутку) до державного бюджету контролюючими органами нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Суб’єкти управління об’єктами державної власності забезпечують реалізацію дивідендної політики держави стосовно господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, шляхом здійснення відповідних заходів щодо прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів господарськими товариствами згідно з їх установчими документами та законодавством

P.s.

В 2018 прибыль за 2017 год распределили согласно статьи (по моему 5) зу про управління державними активами . Согласно той статьи можно было выплачивать государству а остальным акционерам нет . В августе 2020 года КСУ признал эту норму неконституционной
reestr
 
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