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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2439244024412442

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 21
1800 и выше
57%
12
Ниже 1800
19%
4
Не могу сказать
24%
5
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:12

Интересно что будет с прибылью за 2018 год, и когда будет решение , у кого какие мысли ?
zzzzzz
1
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  #<1 ... 2439244024412442
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