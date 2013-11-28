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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:12
Интересно что будет с прибылью за 2018 год, и когда будет решение , у кого какие мысли ?
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:41
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:51
Спасибо.
Исходя из
Прибыль за 2020 год - 79,1 грн / акцию
Прибыль за 2018 год - 118,8 грн / акцию
Получается.
Прибыль за 2020
79,1 * 90% = 71,19
Прибыль за 2018 год
118,8 к распределению 35,62
Итого 106,81
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:15
Борги, плюс низькі ціни на курей і відповідно погані продажі та маржа.
Хоча буквально сьогодні оголосили позитивний фінрез за 1 квартал і невеличкий ріст продажів. І типу впевнений прогноз по решті 2021 року (у минулому правда їхні прогнози часто були занадто оптимістичні).
Будемо сподіватися що компанія проходить нарешті дно.
ПС Крим це Україна!
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