Дивіденди ТАТМ за 2019, 2020р.р. 23.04.2021 року Наглядовою радою АТ “Турбоатом» (Протокол № 12-НР) прийняті наступні рішення: 1. визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства; 2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» Річними загальними зборами Акціонерного товариства «Турбоатом», що були проведенi дистанцiйно 29.04.2021 року (протокол № 21 про підсумки голосування вiд 21.05.2021р.) були прийняті наступні рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 157 032 674,00 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році – 07.06.2021 р. Розмір дивідендів на одну акцію – 0,371678 грн.
23.04.2021 року Наглядовою радою АТ “Турбоатом» (Протокол № 12-НР) прийняті наступні рішення: 1. визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства; 2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства». Річними загальними зборами Акціонерного товариства «Турбоатом», що були проведенi дистанцiйно 29.04.2021 року (протокол № 22 про підсумки голосування вiд 21.05.2021р.) були прийняті наступні рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 113 266 825,00 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році – 07.06.2021 р. Розмір дивідендів на одну акцію – 0,268089 грн.
Дивіденди ТАТМ за 2019, 2020р.р. 23.04.2021 року Наглядовою радою АТ “Турбоатом» (Протокол № 12-НР) прийняті наступні рішення: 1. визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства; 2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» Річними загальними зборами Акціонерного товариства «Турбоатом», що були проведенi дистанцiйно 29.04.2021 року (протокол № 21 про підсумки голосування вiд 21.05.2021р.) були прийняті наступні рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 157 032 674,00 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році – 07.06.2021 р. Розмір дивідендів на одну акцію – 0,371678 грн.
23.04.2021 року Наглядовою радою АТ “Турбоатом» (Протокол № 12-НР) прийняті наступні рішення: 1. визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства; 2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства». Річними загальними зборами Акціонерного товариства «Турбоатом», що були проведенi дистанцiйно 29.04.2021 року (протокол № 22 про підсумки голосування вiд 21.05.2021р.) були прийняті наступні рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 113 266 825,00 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році – 07.06.2021 р. Розмір дивідендів на одну акцію – 0,268089 грн.