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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 24
1800 и выше
58%
14
Ниже 1800
17%
4
Не могу сказать
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 15:11

Kraz

https://interfax.com.ua/news/economic/745530.htmlУруський очікує завершення процедури банкрутства "АвтоКрАЗу" до кінця 2021 року і більшого залучення АТ в ОПК
perehoziy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 16:13

Re: Идеи: портфель

Аваль затягивает выплату дивидендов до 23.10.2021
http://fs.ux.ua/mf/m32387/12570/bavl-vi ... vdendv.pdf
Неприятно, раньше в мае уже деньги заходили.
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:53

ТАТМ

Первый квартал 2021 почти в ноль (+0,00195)
https://www.turboatom.com.ua/investors/ ... 8/333/7991
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 09:57

  Serhiy_Y написав:Первый квартал 2021 почти в ноль (+0,00195)
https://www.turboatom.com.ua/investors/ ... 8/333/7991

Дивіденди ТАТМ за 2019, 2020р.р.
23.04.2021 року Наглядовою радою АТ “Турбоатом» (Протокол № 12-НР) прийняті наступні рішення: 1. визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства; 2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» Річними загальними зборами Акціонерного товариства «Турбоатом», що були проведенi дистанцiйно 29.04.2021 року (протокол № 21 про підсумки голосування вiд 21.05.2021р.) були прийняті наступні рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 157 032 674,00 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році – 07.06.2021 р. Розмір дивідендів на одну акцію – 0,371678 грн.

23.04.2021 року Наглядовою радою АТ “Турбоатом» (Протокол № 12-НР) прийняті наступні рішення: 1. визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства; 2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства». Річними загальними зборами Акціонерного товариства «Турбоатом», що були проведенi дистанцiйно 29.04.2021 року (протокол № 22 про підсумки голосування вiд 21.05.2021р.) були прийняті наступні рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 113 266 825,00 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році – 07.06.2021 р. Розмір дивідендів на одну акцію – 0,268089 грн.

Джерело:https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/divpaydc/60870
joik
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:32

  joik написав:
  Serhiy_Y написав:Первый квартал 2021 почти в ноль (+0,00195)
https://www.turboatom.com.ua/investors/ ... 8/333/7991

Дивіденди ТАТМ за 2019, 2020р.р.
23.04.2021 року Наглядовою радою АТ “Турбоатом» (Протокол № 12-НР) прийняті наступні рішення: 1. визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства; 2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» Річними загальними зборами Акціонерного товариства «Турбоатом», що були проведенi дистанцiйно 29.04.2021 року (протокол № 21 про підсумки голосування вiд 21.05.2021р.) були прийняті наступні рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 157 032 674,00 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році – 07.06.2021 р. Розмір дивідендів на одну акцію – 0,371678 грн.

23.04.2021 року Наглядовою радою АТ “Турбоатом» (Протокол № 12-НР) прийняті наступні рішення: 1. визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення дистанційними річними Загальними зборами Товариства; 2. нарахування та виплату дивідендів здійснити з 10.06.2021 до 29.10.2021 в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства». Річними загальними зборами Акціонерного товариства «Турбоатом», що були проведенi дистанцiйно 29.04.2021 року (протокол № 22 про підсумки голосування вiд 21.05.2021р.) були прийняті наступні рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – 113 266 825,00 грн. 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році – 07.06.2021 р. Розмір дивідендів на одну акцію – 0,268089 грн.

Джерело:https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/divpaydc/60870


а по 2018 году что? там еще 72 коп зависли
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 15:32

а по 2018 году что? там еще 72 коп зависли[/quote]

Это по решению собрания акционеров за период деятельности 2019 и 2020 годы.
Как по слухам есть какое то решение суда об запрете на выплату дивидендов вроде бы за 2018 год.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 15:34

А дивиденды за 2020 год по МХП из Универа уже кто нибудь получил?
joik
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 17:49

joikпо вопросу дивидендов за 2018, им определением суда запретили его рассматривать (считать голоса и составлять протокол). Это есть в протоколе собрания
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 18:46

Вечер добрый!
Подскажите, пожалуйста, какая дата отсечки на дивиденды Укрнафты за 2018 год?
Известны уже сроки выплаты?
Дивиденды за 2020 год через суд? Какая там процедура?
user412
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:00

  user412 написав:Вечер добрый!
Подскажите, пожалуйста, какая дата отсечки на дивиденды Укрнафты за 2018 год?
Известны уже сроки выплаты?
Дивиденды за 2020 год через суд? Какая там процедура?

Ждём решения НС по срокам и датам.
По дивам за 2020 в суд можно идти если не заплатят до 01.07.2021
reestr
 
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