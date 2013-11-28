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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 24
1800 и выше
58%
14
Ниже 1800
17%
4
Не могу сказать
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:21

  reestr написав:
  user412 написав:Вечер добрый!
Подскажите, пожалуйста, какая дата отсечки на дивиденды Укрнафты за 2018 год?
Известны уже сроки выплаты?
Дивиденды за 2020 год через суд? Какая там процедура?

Ждём решения НС по срокам и датам.
По дивам за 2020 в суд можно идти если не заплатят до 01.07.2021

а процедура у них какая? писать заявление или они через депозитарную всем раскидывают если вдруг решаются платить?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:56

MHPC

  joik написав:А дивиденды за 2020 год по МХП из Универа уже кто нибудь получил?


Я всё ещё жду... Но на ветке "получаем дивиденды" уже отчитались, что дивы по МХП от Универа уже пришли.
vARDAmir
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:10

  vARDAmir написав:
  joik написав:А дивиденды за 2020 год по МХП из Универа уже кто нибудь получил?


Я всё ещё жду... Но на ветке "получаем дивиденды" уже отчитались, что дивы по МХП от Универа уже пришли.


Я в универе ещё не получил.
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:46

  sansey написав:
  vARDAmir написав:
  joik написав:А дивиденды за 2020 год по МХП из Универа уже кто нибудь получил?


Я всё ещё жду... Но на ветке "получаем дивиденды" уже отчитались, что дивы по МХП от Универа уже пришли.


Я в универе ещё не получил.


Затягивают что то, буду писать!
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:25

  UX-2019 написав:
  reestr написав:
  user412 написав:Вечер добрый!
Подскажите, пожалуйста, какая дата отсечки на дивиденды Укрнафты за 2018 год?
Известны уже сроки выплаты?
Дивиденды за 2020 год через суд? Какая там процедура?

Ждём решения НС по срокам и датам.
По дивам за 2020 в суд можно идти если не заплатят до 01.07.2021

а процедура у них какая? писать заявление или они через депозитарную всем раскидывают если вдруг решаются платить?


за 2018й опубликовали - 35,62 грн на акцию, срок выплаты з 15.06.2021 до 17.11.2021

источник https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... 5_2021.pdf
DmitryZP
 
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