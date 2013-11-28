|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:29
greenozon написав:joik
яка сума двд по МХП на 1 бумагу?
0.2803 US$
-
bulldog-zp
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 08.07.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|84962
|