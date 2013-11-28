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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 25
1800 и выше
56%
14
Ниже 1800
16%
4
Не могу сказать
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:29

  greenozon написав:joik

яка сума двд по МХП на 1 бумагу?

0.2803 US$
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:43

По Авалю отсечка 08.06 (если вдруг кто-то пропустил).
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:16

  Serhiy_Y написав:Аваль затягивает выплату дивидендов до 23.10.2021
http://fs.ux.ua/mf/m32387/12570/bavl-vi ... vdendv.pdf
Неприятно, раньше в мае уже деньги заходили.

Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 23:25

  Investor_33 написав:
  Serhiy_Y написав:Аваль затягивает выплату дивидендов до 23.10.2021
http://fs.ux.ua/mf/m32387/12570/bavl-vi ... vdendv.pdf
Неприятно, раньше в мае уже деньги заходили.

Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)

От этого что-то изменилось, цена пока вниз, % ДВД тоже. Срок затягивают.
Serhiy_Y
 
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