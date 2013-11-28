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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:29
greenozon написав:joik
яка сума двд по МХП на 1 бумагу?
0.2803 US$
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Додано: Сер 02 чер, 2021 08:43
По Авалю отсечка 08.06 (если вдруг кто-то пропустил).
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Додано: Чет 03 чер, 2021 14:16
Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)
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Investor_33
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:25
Investor_33 написав:
Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)
От этого что-то изменилось, цена пока вниз, % ДВД тоже. Срок затягивают.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 13:32
Investor_33 написав:
Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)
фантастика))
все равно в ручном режиме регулируют % выплат которые идут на дивы и уже не раз было сказано что % этот будет сокращаться.
поэтому то что банк зарабатывает, вам от этого жарко точно не будет а вот сокращение дивов вы однозначно почувствуете
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Додано: Пон 07 чер, 2021 18:40
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:24
Какие то уж слишком большие исторические объемы на УБ по МХП.
Есть версии?
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joik
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:38
joik написав:
Какие то уж слишком большие исторические объемы на УБ по МХП.
Есть версии?
Фонды покупают
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