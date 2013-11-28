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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 25
1800 и выше
56%
14
Ниже 1800
16%
4
Не могу сказать
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:29

  greenozon написав:joik

яка сума двд по МХП на 1 бумагу?

0.2803 US$
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 08:43

По Авалю отсечка 08.06 (если вдруг кто-то пропустил).
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:16

  Serhiy_Y написав:Аваль затягивает выплату дивидендов до 23.10.2021
http://fs.ux.ua/mf/m32387/12570/bavl-vi ... vdendv.pdf
Неприятно, раньше в мае уже деньги заходили.

Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 23:25

  Investor_33 написав:
  Serhiy_Y написав:Аваль затягивает выплату дивидендов до 23.10.2021
http://fs.ux.ua/mf/m32387/12570/bavl-vi ... vdendv.pdf
Неприятно, раньше в мае уже деньги заходили.

Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)

От этого что-то изменилось, цена пока вниз, % ДВД тоже. Срок затягивают.
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:32

  Investor_33 написав:
  Serhiy_Y написав:Аваль затягивает выплату дивидендов до 23.10.2021
http://fs.ux.ua/mf/m32387/12570/bavl-vi ... vdendv.pdf
Неприятно, раньше в мае уже деньги заходили.

Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)

фантастика))
все равно в ручном режиме регулируют % выплат которые идут на дивы и уже не раз было сказано что % этот будет сокращаться.
поэтому то что банк зарабатывает, вам от этого жарко точно не будет а вот сокращение дивов вы однозначно почувствуете
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 18:40

ПАТ "Укрнафта" Виплата дивідендів

http://fs.ux.ua/mf/m32393/12593/unaf.pdf
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:24

Какие то уж слишком большие исторические объемы на УБ по МХП.
Есть версии?
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:38

  joik написав:Какие то уж слишком большие исторические объемы на УБ по МХП.
Есть версии?



Фонды покупают
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:18

Re: Идеи: портфель

что с авалем? неужели кто то понял что "праздник высоких дивов" идет к завершению?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:47

Приватизация шести облэнерго, оставшихся в собственности государства, и Одесского припортового завода (ОПЗ) перенесена со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года.

Об этом на всеукраинском форуме “Украина. 30. Экономика без олигархов” сообщил замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко, передает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно представленному им обновленному графику, конкурсы по продаже облэнерго должны состояться в феврале следующего года, а к концу апреля — ОПЗ, а приватизация “Центрэнерго” должна состояться в первом квартале 2022 года.

По словам Елейко, в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, к концу сентября — Первого Киевского машиностроительного завода (ранее — завод “Большевик”), а к концу ноября — столичного “Президент-отеля”.

По словам исполнительного директора UkraineInvest Сергея Цивкача, стартовая цена завода “Большевик” на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, начальная цена “Президент-отеля” — $12 млн, “Президент-отеля” — $15 млн.
Yuri_Z
 
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