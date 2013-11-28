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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:29
greenozon написав:joik
яка сума двд по МХП на 1 бумагу?
0.2803 US$
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Додано: Сер 02 чер, 2021 08:43
По Авалю отсечка 08.06 (если вдруг кто-то пропустил).
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Додано: Чет 03 чер, 2021 14:16
Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)
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Investor_33
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:25
Investor_33 написав:
Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)
От этого что-то изменилось, цена пока вниз, % ДВД тоже. Срок затягивают.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 13:32
Investor_33 написав:
Аваль за 4 мес 2021 +1,535 ярда (в 2020в было +1,363)!!!
Так приятнее?)
фантастика))
все равно в ручном режиме регулируют % выплат которые идут на дивы и уже не раз было сказано что % этот будет сокращаться.
поэтому то что банк зарабатывает, вам от этого жарко точно не будет а вот сокращение дивов вы однозначно почувствуете
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Додано: Пон 07 чер, 2021 18:40
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Yuri_Z
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Додано: Чет 10 чер, 2021 15:24
Какие то уж слишком большие исторические объемы на УБ по МХП.
Есть версии?
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joik
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:38
joik написав:
Какие то уж слишком большие исторические объемы на УБ по МХП.
Есть версии?
Фонды покупают
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sansey
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:18
что с авалем? неужели кто то понял что "праздник высоких дивов" идет к завершению?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 19:47
Приватизация шести облэнерго, оставшихся в собственности государства, и Одесского припортового завода (ОПЗ) перенесена со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года.
Об этом на всеукраинском форуме “Украина. 30. Экономика без олигархов” сообщил замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко, передает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно представленному им обновленному графику, конкурсы по продаже облэнерго должны состояться в феврале следующего года, а к концу апреля — ОПЗ, а приватизация “Центрэнерго” должна состояться в первом квартале 2022 года.
По словам Елейко, в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, к концу сентября — Первого Киевского машиностроительного завода (ранее — завод “Большевик”), а к концу ноября — столичного “Президент-отеля”.
По словам исполнительного директора UkraineInvest Сергея Цивкача, стартовая цена завода “Большевик” на приватизационном аукционе определена в $45-55 млн, начальная цена “Президент-отеля” — $12 млн, “Президент-отеля” — $15 млн.
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Yuri_Z
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