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Додано: Нед 20 чер, 2021 19:42
Укрзализныця завершила переговорную процедуру с Крюковского вагоностроительного завода по поставке 100 новых пассажирских вагонов.
Об этом говорится на странице Премьер-министра Дениса Шмыгаля
Общая сумма контракта составит более 3 млрд грн.
"Это позволит поддержать украинское отечественное производство, способствовать восстановлению промышленности и одновременно даст возможность продолжить обновление подвижного состава", - написал он.
Напоминаем:
14 июня "Укрзализныця" объявила переговорную процедуру на 3 млрд грн по поставке 100 пассажирских вагонов с единственным участником - "Крюковский вагоностроительный завод".
По сообщениям СМИ, сначала "Укрзализныця" проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию одного производителя - того же "Крюковского вагоностроительного завода".
Тогда к "Укрзализныце" обращались производители с просьбой пересмотреть технические требования на вагоны, чтобы участие в тендере могли взять европейские компании. Также на тендер подала свое предложение китайская CRRC. Но "Укрзализныця" отклонила с торгов всех конкурентов "Крюковского вагоностроительного завода" и отменила торги из-за отсутствия конкуренции.
После этого было принято решение о закупке по договорной процедурой от одной компании.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:15
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:25
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