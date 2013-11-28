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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 25
1800 и выше
56%
14
Ниже 1800
16%
4
Не могу сказать
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:35

Получил дивы от МХП, брокер Универ.
joik
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:42

Укрзализныця завершила переговорную процедуру с Крюковского вагоностроительного завода по поставке 100 новых пассажирских вагонов.

Об этом говорится на странице Премьер-министра Дениса Шмыгаля

Общая сумма контракта составит более 3 млрд грн.

"Это позволит поддержать украинское отечественное производство, способствовать восстановлению промышленности и одновременно даст возможность продолжить обновление подвижного состава", - написал он.

Напоминаем:

14 июня "Укрзализныця" объявила переговорную процедуру на 3 млрд грн по поставке 100 пассажирских вагонов с единственным участником - "Крюковский вагоностроительный завод".

По сообщениям СМИ, сначала "Укрзализныця" проводила конкурентный тендер, но заказчика обвиняли в том, что он прописал технические требования под продукцию одного производителя - того же "Крюковского вагоностроительного завода".

Тогда к "Укрзализныце" обращались производители с просьбой пересмотреть технические требования на вагоны, чтобы участие в тендере могли взять европейские компании. Также на тендер подала свое предложение китайская CRRC. Но "Укрзализныця" отклонила с торгов всех конкурентов "Крюковского вагоностроительного завода" и отменила торги из-за отсутствия конкуренции.

После этого было принято решение о закупке по договорной процедурой от одной компании.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/359955188905024
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:15

акції Кернел на український ринок

http://www.ux.ua/a10349/?nt=301
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:25

Что можно сейчас приобрести?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:25

proftpd66 Из Украины: BAVL, CEEN, DOEN, KVBZ, UNAF, TATM.

MHPC (Курица)
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=MHPC

KER (Kernel Holding)
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=KER

Facebook
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=FB

Netflix
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=NFLX

Tesla
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=TSLA

Visa Inc.
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=V

AMD
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=AMD

Apple
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=AAPL

Если надо стабильных 10-11% годовых, тогда
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:53

Yuri_Z

извините, я имел ввиду что можно приобрести перспективное по Вашему мнению? :) или по мнению форумчан
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:57

Можно купить акции УкрГазБанка для казино? :)
proftpd66
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