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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 25
1800 и выше
56%
14
Ниже 1800
16%
4
Не могу сказать
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:43

Re: Идеи: портфель

Кто будет судиться по сквиз ауту с пгоком
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:16

PGOK

Vladimir1977
добрий день, я думав що можна спробувати піти по PGOK, якщо разом із кимось
coma7777
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:18

  reestr написав:
  user412 написав:Вечер добрый!
Подскажите, пожалуйста, какая дата отсечки на дивиденды Укрнафты за 2018 год?
Известны уже сроки выплаты?
Дивиденды за 2020 год через суд? Какая там процедура?

Ждём решения НС по срокам и датам.
По дивам за 2020 в суд можно идти если не заплатят до 01.07.2021


01.07.2021 - от Укрнафты тишина

Универ сказал что пока ничего не поступало...

есть у кого-то информация по вопросу?
DmitryZP
 
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