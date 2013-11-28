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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 чер, 2021 22:43
Re: Идеи: портфель
Кто будет судиться по сквиз ауту с пгоком
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:16
PGOK
Vladimir1977
добрий день, я думав що можна спробувати піти по PGOK, якщо разом із кимось
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:18
01.07.2021 - от Укрнафты тишина
Универ сказал что пока ничего не поступало...
есть у кого-то информация по вопросу?
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:08
Re: Идеи: портфель
есть у кого мысли по ШУ Покровское, вернется цена к 20грн?
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