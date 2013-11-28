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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 чер, 2021 22:43
Кто будет судиться по сквиз ауту с пгоком
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Vladimir1977
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:16
Vladimir1977
добрий день, я думав що можна спробувати піти по PGOK, якщо разом із кимось
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coma7777
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:18
reestr написав: user412 написав:
Вечер добрый!
Подскажите, пожалуйста, какая дата отсечки на дивиденды Укрнафты за 2018 год?
Известны уже сроки выплаты?
Дивиденды за 2020 год через суд? Какая там процедура?
Ждём решения НС по срокам и датам.
По дивам за 2020 в суд можно идти если не заплатят до 01.07.2021
01.07.2021 - от Укрнафты тишина
Универ сказал что пока ничего не поступало...
есть у кого-то информация по вопросу?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:08
есть у кого мысли по ШУ Покровское, вернется цена к 20грн?
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dmetr
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:03
Добрый день, форумчане.
Я уже сужусь по нескольки эмитентам.
По ПГОК тоже готовлюсь к суду.
Могу организовать коллективный иск.
Кому интересно, пишите в личку...
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gmm
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Додано: Пон 05 лип, 2021 06:51
Как с Вами связаться
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Vladimir1977
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:02
gmm написав:
Добрый день, форумчане.
Я уже сужусь по нескольки эмитентам.
По ПГОК тоже готовлюсь к суду.
Могу организовать коллективный иск.
Кому интересно, пишите в личку...
А як з Вами зв'язатись? я лише зареєструвався тут і приватні повідомлення поки не дозволяє надсилати
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coma7777
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