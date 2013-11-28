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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:06
wild2006
В прошлом году их брокер "Мотор-Дилер" скупал на внебиржевом рынке по 4000 грн.
Схема такая:
- перевод бумаг на их хранителя;
- договор купли-продажи по принципу деньги сейчас, а переоформление в депозитарной системе - потом (после снятия запрета на внесение изменений в ДС);
- доверенность на распоряжение акциями.
Можете найти их контакты в интернете и уточнить.
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Dimar
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