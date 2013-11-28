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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2445244624472448

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 26
1800 и выше
58%
15
Ниже 1800
15%
4
Не могу сказать
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:06

wild2006
В прошлом году их брокер "Мотор-Дилер" скупал на внебиржевом рынке по 4000 грн.
Схема такая:
- перевод бумаг на их хранителя;
- договор купли-продажи по принципу деньги сейчас, а переоформление в депозитарной системе - потом (после снятия запрета на внесение изменений в ДС);
- доверенность на распоряжение акциями.

Можете найти их контакты в интернете и уточнить.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:44

Re: Идеи: портфель

Да, они раз в год или около того звонят. Припоминаю, на и придется съездить к ним разок переоформить бумаги.

А что с самим мотором? Как идет процесс всего этого бреда с арестом и остановкой торгов?
wild2006
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