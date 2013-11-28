Додано: Сер 14 лип, 2021 23:31

Доброго вечора, колеги.З інформацією, яку озвучив Денік я не знайомий, оскільки не маю глибоких знань у цій сфері!Однак, я дуже позитивно дивлюсь на акції МХП по іншим причинам.Наведу декілька аргументів.1) Індекс цін на курятину2) Вважаю, що центробанки сильно розженуть інфляцію у всьому світі. Про Україну та інфляцію нічого казати не буду, всі добре її відчувають по своїм гаманцям.3) Знайдіть графік цін на акції МХП на Франкфурті з 2010 року по сьогодні.4) Я хочу прийняти участь у вільному ринку землі, що щойно відкрили. Однак не готовий купувати її у вигляді землі, бо вважаю безпечніше зробити це через акції МХП чи Кернел.5) Щорічні дивіденди МХП виплачує не гірше Аваля. Однак, для об'єктивності повинен зазначити, що 0,75 дол (13,39 річних у дол.США) на акцію мені більше подобались, ніж 0,2308 дол (4,12 річних у дол.США) за останні два роки. Гадаю, що розмір дивідендів збільшиться, оскільки він прив'язаний у МХП до ЕБД.6) 4,12 % заначно краще, ніж 0,5 % в дол. США у ПРИВАТі чи 3 % у валютних ОВДП. А також, я очікую збільшення як розміру дивідендів так і збільшення вартості акцій компанії.6) Пошукайте прессрелізи МХП по будівництву М'ясомаркетів та Шаурмаркетів. Компанію визнали найдинамічнішим рітейлером у 20 році.7) Переконаний, що акції МХП стануть скоро найліквіднішим інструментом на УБ.8 ) Вкладення в акції МХП захищені від девальвації гривні. Однак, я не вважаю інвестування в них безризиковим заняттям, оскільки хто вкладався в них два роки тому, втратив багато нервів та грошей!!!9) Є декілька аргументів, якими я не можу поділитися, хто мене знає особисто може здогадатися чому... Хто мене не знає, пошукайте в архіві, що я казав про акції SHCHZ (одна з кращих моїх інвестицій).P.S. Акції МХП займають в моєму портфелі дуже значну долю. Ящо хтось з форумчан запідозрить мене в тому, що я накупив акцій МХП та через форум намагаюсь підняти їх вартість. Запевняю їх, що мені байдуже купите Ви їх собі чи ні.Прошу не розціювати цей пост, як заклик до купівлі акцій МХП, особливо небезпечно це робити на плече))