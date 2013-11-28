Направлені поштовим повідомленням розрахунки частини чистого прибутку за 2020 рік та дивідендів за 2018 рік
И так по всему тексту сообщения. За 2018 год - "дивиденды", за 2020 год - старательно избегают слова дивиденды и используют словосочетание "часть чистой прибыли". Не нравится мне все это. Чувствую, опять кидать миноров будут.
DmitryZP написав:paolot так дивы за 2018 должны быть выплачены до ноября 2021, разве по ним есть просрочка? ну а часть дохода за 2020 должна быть выплачена до 01.07.2021 и тут получается уже есть просрочка. Или просрочка на дивы за 2018 те что Нафтогазу = державi и эта часть дивидендов должна быть выплачена Нафтогазу сразу, а остальным (тобто нам) уже как получится, но не позже ноября 2021?
1. Укрнафта визнає свій обов'язок щодо сплати дивідендів/прибутку за 2018/20 рік. Цей факт підтверджує надайний емітентом розрахунок до ДПС. Таким чином, сума виплат задекларована(!). Це важливо. Оскільки, всі інші міноритарні акціонери мають однакові права, тому повинні отримати разом із державою кожен свою частку прибутку/дивідендів в т.ч. 70,85грн. на одну акцію згідно ч.2ст.21 ЗУ"Про держбюджет на 2021рік. Щодо строку виплати читайте уважно - кінцева дата 12.07.2021року. Чому Укрнафта вважає датою закінчення строку виплати дивідендів за 2018рік – 17.11.2021 року мені невідомо. Вочевидь, товариство у даному випадку по відношенню до міноритарних акціонерів діє згідно норм ЗУ Про акціонерні товариства". І такий підхід (щодо прибутку 2018 року) є вірним, оскільки виплати за 2020 рік повинні здійснюватись вже відповідно до закону про держ.бюджет на 2021 рік і для міноритарних акціонерів також.
UP - я так понимаю просрочка это налоги на всю сумму дивов, а не сами дивы, верно?
2. Ні. Податковим боргом з 13.07.2021р. можуть бути визнані вищезазначені суми у повному обсязі. У зв'язку з чим, представник Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" подав клопотання про вжиття заходів забезпечення позову, а саме: -вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони ЦМУ ДПС по роботі з великими платниками податків вчиняти дії щодо оформлення та надсилання податкової вимоги із зазначенням інформації про наявність податкового боргу на суму грошових зобов`язань з частини чистого прибутку за 2020 рік та дивідендів за 2018 рік -заборонити проводити зарахування грошових коштів, сплачених Публічним акціонерним товариством "Укрнафта" з інших податків та платежів, в рахунок погашення грошових зобов`язань з частини чистого прибутку за 2020 рік та дивідендів за 2018 рік -заборонити вчиняти будь-які дії щодо стягнення з Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" коштів, опису та продажу майна з метою погашення грошових зобов`язань з частини чистого прибутку за 2020 рік та дивідендів за 2018 рік. 3. І тепер про головне. Із тексту позовної заяви вбачається наступне. На момент прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ Укрнафта мала надмір сплачених грошових коштів по податку на прибуток підприємств за 2020 рік у розмірі 3 268 749 760, 86 грн. Схожа сума передоплати з податку на прибуток зазначена і у регулярній річній інформації товариства за 2020 рік. https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... a_2020.pdf а також, в електроному кабінеті користувача, ще з початку року! Але ДПС (хто би сумнівавався) просто ігнорувала цей факт весь час і наразі відмовляється повертати ці кошти. У зв'язку з чим ПАТ Укрнафта просить суд визнати протиправною бездіяльність Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків та зобов'язати останнє надати відповідному органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок про повернення надміру сплачених грошових коштів по податку на прибуток шляхом їх зарахування в рахунок сплати грошових зобов`язань з частини чистого прибутку за 2020 рік (1 921 167 072, 00 грн.) та дивідендів за 2018 рік (965 730 186, 00 грн), решту суми (381 852 502, 87 грн.) - повернути на рахунок ПАТ "Укрнафта" в установі банку. Ps.Сумуючи сказане. Переважна частина дивідендів знаходиться у вигляді переплати з податку на прибуток і до моменту, поки ДПС не врегулює це питання ніхто нічого з дивідендів(прибутку) на думку Укрнафти не отримає Якось так)
Востаннє редагувалось paolot в Сер 14 лип, 2021 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Цікава Ваша думка. Цього року маємо дуже непоганий врожай, більший навіть за рекордний 2019 рік. Зернові + олійні буде більше 100 млн. т. Якщо відняти внутрішнє споживання та переробку (40 млн. т) то може виявитись, що не вистачить портових потужностей, або принаймні попит на перевалку буде співрозмірний з пропозицією, що призведе до значної варості перевалки у порівнянні з 2020 роком. Це означатиме суттєву різницю цін внутрішнього та світового ринку. Власне вже зараз ячмінь коштує 4500 грн/т у перекупників при ціні FOB - близько 250 доларів за т. Все це створює дуже сприятливі умови для переробників зерна. В минулому році все було навпаки. Як Ви дивитесь на перспективи акцій MHCP особливо в світі зникнення його конкурента - Агромарс?
Denik Доброго вечора, колеги. З інформацією, яку озвучив Денік я не знайомий, оскільки не маю глибоких знань у цій сфері! Однак, я дуже позитивно дивлюсь на акції МХП по іншим причинам. Наведу декілька аргументів. 1) Індекс цін на курятину https://www.indexmundi.com/commodities/ ... ty=chicken 2) Вважаю, що центробанки сильно розженуть інфляцію у всьому світі. Про Україну та інфляцію нічого казати не буду, всі добре її відчувають по своїм гаманцям. 3) Знайдіть графік цін на акції МХП на Франкфурті з 2010 року по сьогодні. 4) Я хочу прийняти участь у вільному ринку землі, що щойно відкрили. Однак не готовий купувати її у вигляді землі, бо вважаю безпечніше зробити це через акції МХП чи Кернел. 5) Щорічні дивіденди МХП виплачує не гірше Аваля. Однак, для об'єктивності повинен зазначити, що 0,75 дол (13,39 річних у дол.США) на акцію мені більше подобались, ніж 0,2308 дол (4,12 річних у дол.США) за останні два роки. Гадаю, що розмір дивідендів збільшиться, оскільки він прив'язаний у МХП до ЕБД. 6) 4,12 % заначно краще, ніж 0,5 % в дол. США у ПРИВАТі чи 3 % у валютних ОВДП. А також, я очікую збільшення як розміру дивідендів так і збільшення вартості акцій компанії. 6) Пошукайте прессрелізи МХП по будівництву М'ясомаркетів та Шаурмаркетів. Компанію визнали найдинамічнішим рітейлером у 20 році. 7) Переконаний, що акції МХП стануть скоро найліквіднішим інструментом на УБ. 8 ) Вкладення в акції МХП захищені від девальвації гривні. Однак, я не вважаю інвестування в них безризиковим заняттям, оскільки хто вкладався в них два роки тому, втратив багато нервів та грошей!!! 9) Є декілька аргументів, якими я не можу поділитися, хто мене знає особисто може здогадатися чому... Хто мене не знає, пошукайте в архіві, що я казав про акції SHCHZ (одна з кращих моїх інвестицій).
P.S. Акції МХП займають в моєму портфелі дуже значну долю. Ящо хтось з форумчан запідозрить мене в тому, що я накупив акцій МХП та через форум намагаюсь підняти їх вартість. Запевняю їх, що мені байдуже купите Ви їх собі чи ні.
Прошу не розціювати цей пост, як заклик до купівлі акцій МХП, особливо небезпечно це робити на плече ))