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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2447244824492450

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 28
1800 и выше
57%
16
Ниже 1800
14%
4
Не могу сказать
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:28

  joik написав:Пришли дивы от Центра за 2020 год, брокер Универ.
Ждем еще за 2018г., там 0,54грн. на акцию.

А с центром то беда походу(((
25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго"...
В частности, по причине отсутствия топлива остановлены энергоблоки №6 и №7 Углегорской ТЭС, блоки №4, №7 и №10 Змиевской ТЭС, блоки №5 и №6 Трипольской ТЭС "Центрэнерго".Источник: https://biz.censor.net/n3277617
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:12

Investor_33
Обанкротить и приватизировать, чувствуется почерк мастера (Кучмы).
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:43

  Investor_33 написав:
  joik написав:Пришли дивы от Центра за 2020 год, брокер Универ.
Ждем еще за 2018г., там 0,54грн. на акцию.

А с центром то беда походу(((
25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго"...
В частности, по причине отсутствия топлива остановлены энергоблоки №6 и №7 Углегорской ТЭС, блоки №4, №7 и №10 Змиевской ТЭС, блоки №5 и №6 Трипольской ТЭС "Центрэнерго".Источник: https://biz.censor.net/n3277617

Нет ни какой беды. На прошлой неделе довыпендривался ДТЭК Трейдинг, отказавшись покупать у Энергоатома э/э по двустороннему договору. В ответ получили изменения правил торговли от НКРЭ с угрозой отстранения, а Энергоатом просто вывел 1 энергоблок в текущий ремонт. Из-за этого вся угольная генерация за неделю ушла ниже согласованного графика накопления угля на зиму и теперь рискует отгрести от Минэнерго.
Когда Энергоатом вернет в работу ХАЭС-3 все станет на свои места.
Вывод такой - угольщикам надо сидеть тихо до 2023 (интеграция с ENTSO-E) и не пытаться играть против Энергоатома.
Запасы угля
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalo ... =245558710
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:54

Denik
Влупят карбоновый налог и навряд будет выгодно гнать на экспорт.
Хотя ENTSO-E штука классная для Энергоатома.
St/2
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