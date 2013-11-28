joik написав:Пришли дивы от Центра за 2020 год, брокер Универ. Ждем еще за 2018г., там 0,54грн. на акцию.
А с центром то беда походу((( 25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго"... В частности, по причине отсутствия топлива остановлены энергоблоки №6 и №7 Углегорской ТЭС, блоки №4, №7 и №10 Змиевской ТЭС, блоки №5 и №6 Трипольской ТЭС "Центрэнерго".Источник: https://biz.censor.net/n3277617
joik написав:Пришли дивы от Центра за 2020 год, брокер Универ. Ждем еще за 2018г., там 0,54грн. на акцию.
А с центром то беда походу((( 25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго"... В частности, по причине отсутствия топлива остановлены энергоблоки №6 и №7 Углегорской ТЭС, блоки №4, №7 и №10 Змиевской ТЭС, блоки №5 и №6 Трипольской ТЭС "Центрэнерго".Источник: https://biz.censor.net/n3277617
Нет ни какой беды. На прошлой неделе довыпендривался ДТЭК Трейдинг, отказавшись покупать у Энергоатома э/э по двустороннему договору. В ответ получили изменения правил торговли от НКРЭ с угрозой отстранения, а Энергоатом просто вывел 1 энергоблок в текущий ремонт. Из-за этого вся угольная генерация за неделю ушла ниже согласованного графика накопления угля на зиму и теперь рискует отгрести от Минэнерго. Когда Энергоатом вернет в работу ХАЭС-3 все станет на свои места. Вывод такой - угольщикам надо сидеть тихо до 2023 (интеграция с ENTSO-E) и не пытаться играть против Энергоатома. Запасы угля http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalo ... =245558710