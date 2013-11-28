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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2447244824492450

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 28
1800 и выше
57%
16
Ниже 1800
14%
4
Не могу сказать
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:28

  joik написав:Пришли дивы от Центра за 2020 год, брокер Универ.
Ждем еще за 2018г., там 0,54грн. на акцию.

А с центром то беда походу(((
25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго"...
В частности, по причине отсутствия топлива остановлены энергоблоки №6 и №7 Углегорской ТЭС, блоки №4, №7 и №10 Змиевской ТЭС, блоки №5 и №6 Трипольской ТЭС "Центрэнерго".Источник: https://biz.censor.net/n3277617
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:12

Investor_33
Обанкротить и приватизировать, чувствуется почерк мастера (Кучмы).
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:43

  Investor_33 написав:
  joik написав:Пришли дивы от Центра за 2020 год, брокер Универ.
Ждем еще за 2018г., там 0,54грн. на акцию.

А с центром то беда походу(((
25 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за нехватки угля и аварийных ремонтов, – "Укрэнерго"...
В частности, по причине отсутствия топлива остановлены энергоблоки №6 и №7 Углегорской ТЭС, блоки №4, №7 и №10 Змиевской ТЭС, блоки №5 и №6 Трипольской ТЭС "Центрэнерго".Источник: https://biz.censor.net/n3277617

Нет ни какой беды. На прошлой неделе довыпендривался ДТЭК Трейдинг, отказавшись покупать у Энергоатома э/э по двустороннему договору. В ответ получили изменения правил торговли от НКРЭ с угрозой отстранения, а Энергоатом просто вывел 1 энергоблок в текущий ремонт. Из-за этого вся угольная генерация за неделю ушла ниже согласованного графика накопления угля на зиму и теперь рискует отгрести от Минэнерго.
Когда Энергоатом вернет в работу ХАЭС-3 все станет на свои места.
Вывод такой - угольщикам надо сидеть тихо до 2023 (интеграция с ENTSO-E) и не пытаться играть против Энергоатома.
Запасы угля
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalo ... =245558710
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:54

Denik
Влупят карбоновый налог и навряд будет выгодно гнать на экспорт.
Хотя ENTSO-E штука классная для Энергоатома.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 06:13

St/2
Не влупят
https://gmk.center/news/evrokomissiya-p ... 2023-goda/
Однако для Украины исключением по CBAM является только поставки электроэнергии. Об этом сообщил Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель Украины. на странице в Facebook.

«СВАМ признает особый правовой режим Украины. Правда исключение применяется только к электроэнергии. Металлургия, удобрения и цемент и дальше подпадают под СВАМ», – подчеркнул он.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 06:51

Re: Идеи: портфель

Текущий вид CBAM наоборот вреден для энергоперехода в ЕС. Переход от традиционных источников в основном осуществляется к ветровой и солнечной энергетике. При этом опыт Украины показал, что солнечная энергетика не является панацеей. Ее идеальное применение - это покрытие летнего пика потребления кондиционерами. Во многих странах мира сейчас перебои с электроснабжением, рекордные цены на уголь лет за 10, а в Украине все классно - в дневной пик энергопотребления у нас есть +3,5 - 4 ГВт СЭС, что составляет 50% от базовой мощности АЭС.

Но на зимний пик энергопотребления СЭС малополезны, особенно в затяжную пасмурную погоду поэтому нужно строить ветряки и немало. 1 МВт установленной мощности ВЭС - это 100 тонн стали только на сам ветряк, а к нему еще нужно построить ЛЭП и трансформаторную подстанцию. Германия в 2021-2022 годах выводит 8 ГВт АЭС из эксплуатации. Это около 65 млрд. кВт. ч годовой выработки. Для замены нужно построить 32 ГВт ветряков (в среднем ветряк работает 2000 часов в год в отличии от 8000 часов АЭС) на что нужно 4 млн. т. стали. Кроме того процесс строительства ВЭС с 2015 года в Германии сильно забюрократизирован и ввод новых мощностей сильно упал. До 2022 года Германия успеет заместить только 15-20% выводимой мощности АЭС. Все остальное будет замещено ископаемым топливом, причем большей частью углем из-за политики Газпрома, который взвинтил цены на газ в Европе до 450 долларов за 1000 куб. м. Из-за массового применения угля квоты СО2 могут подорожать в 2-3 раза от текущего уровня (50-60 Евро за тонну) уже к зиме.
Теперь к стали. На тонну чугуна нужно 700-800 килограммов металлургических углей + электроэнергия + газ. 1 т угля - это 2,85 т СО2. Соответственно с учетом потребления всех энергоносителей углеродный след тонны стали можно оценить в 3 тонны СО2 или в 150-180 Евро при текцщей цене квот. Или 300-500 Евро при прогнозируемой стоимости квот, что больше себестоимости самой стали. Соответственно процесс энергоперехода для ЕС из-за CBAM на сталь будет в 1,2 - 1,5 раза дороже, чем во всем мире.
С учетом всего этого при присоединении Украины к ENTSO-E вся электроэнергетика Украины срубит денег с Европы (напомню про выводимые 8 ГВт АЭС в Германии, рост продаж электромобилей, майнинг крипты).
Для себя решил до 2023 года акции Центрэнерго продавать не буду.
Denik
 
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