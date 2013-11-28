Додано: Суб 17 лип, 2021 06:51

Текущий вид CBAM наоборот вреден для энергоперехода в ЕС. Переход от традиционных источников в основном осуществляется к ветровой и солнечной энергетике. При этом опыт Украины показал, что солнечная энергетика не является панацеей. Ее идеальное применение - это покрытие летнего пика потребления кондиционерами. Во многих странах мира сейчас перебои с электроснабжением, рекордные цены на уголь лет за 10, а в Украине все классно - в дневной пик энергопотребления у нас есть +3,5 - 4 ГВт СЭС, что составляет 50% от базовой мощности АЭС.



Но на зимний пик энергопотребления СЭС малополезны, особенно в затяжную пасмурную погоду поэтому нужно строить ветряки и немало. 1 МВт установленной мощности ВЭС - это 100 тонн стали только на сам ветряк, а к нему еще нужно построить ЛЭП и трансформаторную подстанцию. Германия в 2021-2022 годах выводит 8 ГВт АЭС из эксплуатации. Это около 65 млрд. кВт. ч годовой выработки. Для замены нужно построить 32 ГВт ветряков (в среднем ветряк работает 2000 часов в год в отличии от 8000 часов АЭС) на что нужно 4 млн. т. стали. Кроме того процесс строительства ВЭС с 2015 года в Германии сильно забюрократизирован и ввод новых мощностей сильно упал. До 2022 года Германия успеет заместить только 15-20% выводимой мощности АЭС. Все остальное будет замещено ископаемым топливом, причем большей частью углем из-за политики Газпрома, который взвинтил цены на газ в Европе до 450 долларов за 1000 куб. м. Из-за массового применения угля квоты СО2 могут подорожать в 2-3 раза от текущего уровня (50-60 Евро за тонну) уже к зиме.

Теперь к стали. На тонну чугуна нужно 700-800 килограммов металлургических углей + электроэнергия + газ. 1 т угля - это 2,85 т СО2. Соответственно с учетом потребления всех энергоносителей углеродный след тонны стали можно оценить в 3 тонны СО2 или в 150-180 Евро при текцщей цене квот. Или 300-500 Евро при прогнозируемой стоимости квот, что больше себестоимости самой стали. Соответственно процесс энергоперехода для ЕС из-за CBAM на сталь будет в 1,2 - 1,5 раза дороже, чем во всем мире.

С учетом всего этого при присоединении Украины к ENTSO-E вся электроэнергетика Украины срубит денег с Европы (напомню про выводимые 8 ГВт АЭС в Германии, рост продаж электромобилей, майнинг крипты).

Для себя решил до 2023 года акции Центрэнерго продавать не буду.