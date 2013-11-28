|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:05
Мы уже думали это дно, но снизу постучали...
Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-июне 2021 года упал на 41,5% по сравнению с январем-июнем 2020 года — до 943 единиц. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В июне вагоностроители произвели 199 грузовых вагонов, что выше показателя за июнь 2020 года на 13,1%.
Часть грузовых вагонов выпущена Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ), где значительно упало производство. В течение января-июня завод произвел 368 единиц грузовых вагонов, что на 61% меньше, чем в январе-июне 2020 года.
В 2020 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2019 годом на 70,1% — до 3241 единицы. Основной вклад внес КВСЗ, который в 2020 году выпустил 1 569 грузовых вагонов, что на 70% меньше, чем в 2019 году.
-
Yuri_Z
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 18.06.18
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:56
Турбоатом оголосив дистанційні загальні збори акціонерів збори на 27 серпня 2021р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
6. Прийняття рішення про приєднання акціонерного товариства «Завод
«Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269).
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
Затвердити ринкову вартість акцій Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269),
визначену суб’єктом оціночної діяльності, обраним 20 серпня 2021 року позачерговими
загальними зборами Товариства для надання послуг з оцінки майна Товариства для
визначення ринкової вартості акцій Товариства, станом на останній робочий день, що
передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення цих
позачергових загальних зборів Товариства, – 1,95 гривень за акцію.
2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
Змінити повне найменування Товариства з акціонерного товариства «Турбоатом» на
акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», скорочене найменування
АТ «Турбоатом» на АТ «Укренергомашини».
3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Змінити тип Товариства з публічного на приватне.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
-
joik
-
-
- Повідомлень: 469
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:59
Фонд государственного имущества (ФГИ) издал приказ о приватизации энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго".
"Приказом ФГИ № 1275 от 23 июля 2021 года принято решение о приватизации объекта государственной собственности – госпакета акций в размере 78,289% уставного капитала публичного акционерного общества "Центренерго", что составляет 289 205 117 штук акций", – говорится в сообщении на сайте приватизационного ведомства в понедельник.
Согласно приказу, утвердившему план размещения акций, пакет акций генкомпании планируется к размещению на аукционе с условиями в сроки со 2 августа по 31 декабря 2021 года.
Управление большой приватизации Фонда должно обеспечить создание аукционной комиссии и конкурсный отбор советника для подготовки к приватизации и продажи пакета, говорится в приказе.
Как сообщалось, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что госпакеты акций в ПАО "Центрэнерго", как и ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.
Зампредседателя Фонда Константин Кошеленко в начале июля сообщил, что ведомство ожидает утверждения правительством перечня государственных шахт, которые будут присоединены к ПАО "Центрэнерго" с целью совместной приватизации в рамках вертикальной интегрированной компании (ВИК), в течение месяца.
В то же время он отказался назвать шахты, которые могут войти в ВИК. "Давайте все-таки дождемся решения правительства", – сказал Кошеленко.
Прогнозируемые сроки приватизации Центрэнерго постоянно менялись: сначала была анонсирована его продажа до конца 2021 года, затем в прогнозах Фонда сроки сдвигались на март 2022 года- второй квартал 2022 года.
Министерство энергетики завершило внутренний аудит эффективности государственных угледобывающих предприятий, проведенный во исполнение распоряжения Кабинета министров №1215-р от 5 октября 2020 года об объединении ПАО "Центрэнерго" с перспективными госшахтами, в конце марта. (Интерфакс)
-
Yuri_Z
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 18.06.18
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:06
-
Yuri_Z
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 18.06.18
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|85783
|
|