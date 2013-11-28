Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-июне 2021 года упал на 41,5% по сравнению с январем-июнем 2020 года — до 943 единиц. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В июне вагоностроители произвели 199 грузовых вагонов, что выше показателя за июнь 2020 года на 13,1%.
Часть грузовых вагонов выпущена Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ), где значительно упало производство. В течение января-июня завод произвел 368 единиц грузовых вагонов, что на 61% меньше, чем в январе-июне 2020 года.
В 2020 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2019 годом на 70,1% — до 3241 единицы. Основной вклад внес КВСЗ, который в 2020 году выпустил 1 569 грузовых вагонов, что на 70% меньше, чем в 2019 году.
Турбоатом оголосив дистанційні загальні збори акціонерів збори на 27 серпня 2021р. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства. 2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 6. Прийняття рішення про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269). ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства. Затвердити ринкову вартість акцій Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269), визначену суб’єктом оціночної діяльності, обраним 20 серпня 2021 року позачерговими загальними зборами Товариства для надання послуг з оцінки майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення цих позачергових загальних зборів Товариства, – 1,95 гривень за акцію. 2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Змінити повне найменування Товариства з акціонерного товариства «Турбоатом» на акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», скорочене найменування АТ «Турбоатом» на АТ «Укренергомашини». 3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Змінити тип Товариства з публічного на приватне. 4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції
Фонд государственного имущества (ФГИ) издал приказ о приватизации энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго".
"Приказом ФГИ № 1275 от 23 июля 2021 года принято решение о приватизации объекта государственной собственности – госпакета акций в размере 78,289% уставного капитала публичного акционерного общества "Центренерго", что составляет 289 205 117 штук акций", – говорится в сообщении на сайте приватизационного ведомства в понедельник.
Согласно приказу, утвердившему план размещения акций, пакет акций генкомпании планируется к размещению на аукционе с условиями в сроки со 2 августа по 31 декабря 2021 года.
Управление большой приватизации Фонда должно обеспечить создание аукционной комиссии и конкурсный отбор советника для подготовки к приватизации и продажи пакета, говорится в приказе.
Как сообщалось, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что госпакеты акций в ПАО "Центрэнерго", как и ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.
Зампредседателя Фонда Константин Кошеленко в начале июля сообщил, что ведомство ожидает утверждения правительством перечня государственных шахт, которые будут присоединены к ПАО "Центрэнерго" с целью совместной приватизации в рамках вертикальной интегрированной компании (ВИК), в течение месяца.
В то же время он отказался назвать шахты, которые могут войти в ВИК. "Давайте все-таки дождемся решения правительства", – сказал Кошеленко.
Прогнозируемые сроки приватизации Центрэнерго постоянно менялись: сначала была анонсирована его продажа до конца 2021 года, затем в прогнозах Фонда сроки сдвигались на март 2022 года- второй квартал 2022 года.
Министерство энергетики завершило внутренний аудит эффективности государственных угледобывающих предприятий, проведенный во исполнение распоряжения Кабинета министров №1215-р от 5 октября 2020 года об объединении ПАО "Центрэнерго" с перспективными госшахтами, в конце марта. (Интерфакс)
Denik написав:Цікава Ваша думка. Цього року маємо дуже непоганий врожай, більший навіть за рекордний 2019 рік. Зернові + олійні буде більше 100 млн. т. Якщо відняти внутрішнє споживання та переробку (40 млн. т) то може виявитись, що не вистачить портових потужностей, або принаймні попит на перевалку буде співрозмірний з пропозицією, що призведе до значної варості перевалки у порівнянні з 2020 роком. Це означатиме суттєву різницю цін внутрішнього та світового ринку. Власне вже зараз ячмінь коштує 4500 грн/т у перекупників при ціні FOB - близько 250 доларів за т. Все це створює дуже сприятливі умови для переробників зерна. В минулому році все було навпаки. Як Ви дивитесь на перспективи акцій MHCP особливо в світі зникнення його конкурента - Агромарс?
ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!!