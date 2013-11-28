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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2448244924502451 Индекс UX закроет 2021 год Идеи: портфель 1.7 5 28 1800 и выше 57% 16 Ниже 1800 14% 4 Не могу сказать 29% 8 Всього голосів : 28 Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:05 KVBZ

Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-июне 2021 года упал на 41,5% по сравнению с январем-июнем 2020 года — до 943 единиц. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июне вагоностроители произвели 199 грузовых вагонов, что выше показателя за июнь 2020 года на 13,1%.



Часть грузовых вагонов выпущена Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ), где значительно упало производство. В течение января-июня завод произвел 368 единиц грузовых вагонов, что на 61% меньше, чем в январе-июне 2020 года.



В 2020 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2019 годом на 70,1% — до 3241 единицы. Основной вклад внес КВСЗ, который в 2020 году выпустил 1 569 грузовых вагонов, что на 70% меньше, чем в 2019 году. Мы уже думали это дно, но снизу постучали... Yuri_Z Повідомлень: 214 З нами з: 18.06.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 11:56 Турбоатом оголосив дистанційні загальні збори акціонерів збори на 27 серпня 2021р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

6. Прийняття рішення про приєднання акціонерного товариства «Завод

«Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269).

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

Затвердити ринкову вартість акцій Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269),

визначену суб’єктом оціночної діяльності, обраним 20 серпня 2021 року позачерговими

загальними зборами Товариства для надання послуг з оцінки майна Товариства для

визначення ринкової вартості акцій Товариства, станом на останній робочий день, що

передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення цих

позачергових загальних зборів Товариства, – 1,95 гривень за акцію.

2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Змінити повне найменування Товариства з акціонерного товариства «Турбоатом» на

акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», скорочене найменування

АТ «Турбоатом» на АТ «Укренергомашини».

3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції joik

Повідомлень: 470 З нами з: 24.07.17 Подякував: 38 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 11:59 СEEN Фонд государственного имущества (ФГИ) издал приказ о приватизации энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго".



"Приказом ФГИ № 1275 от 23 июля 2021 года принято решение о приватизации объекта государственной собственности – госпакета акций в размере 78,289% уставного капитала публичного акционерного общества "Центренерго", что составляет 289 205 117 штук акций", – говорится в сообщении на сайте приватизационного ведомства в понедельник.



Согласно приказу, утвердившему план размещения акций, пакет акций генкомпании планируется к размещению на аукционе с условиями в сроки со 2 августа по 31 декабря 2021 года.



Управление большой приватизации Фонда должно обеспечить создание аукционной комиссии и конкурсный отбор советника для подготовки к приватизации и продажи пакета, говорится в приказе.



Как сообщалось, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что госпакеты акций в ПАО "Центрэнерго", как и ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.



Зампредседателя Фонда Константин Кошеленко в начале июля сообщил, что ведомство ожидает утверждения правительством перечня государственных шахт, которые будут присоединены к ПАО "Центрэнерго" с целью совместной приватизации в рамках вертикальной интегрированной компании (ВИК), в течение месяца.



В то же время он отказался назвать шахты, которые могут войти в ВИК. "Давайте все-таки дождемся решения правительства", – сказал Кошеленко.



Прогнозируемые сроки приватизации Центрэнерго постоянно менялись: сначала была анонсирована его продажа до конца 2021 года, затем в прогнозах Фонда сроки сдвигались на март 2022 года- второй квартал 2022 года.



Министерство энергетики завершило внутренний аудит эффективности государственных угледобывающих предприятий, проведенный во исполнение распоряжения Кабинета министров №1215-р от 5 октября 2020 года об объединении ПАО "Центрэнерго" с перспективными госшахтами, в конце марта. (Интерфакс) Yuri_Z Повідомлень: 214 З нами з: 18.06.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 12:06 Yuri_Z Повідомлень: 214 З нами з: 18.06.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 13:32 VitaliyN написав: Denik написав: Цікава Ваша думка.

Цього року маємо дуже непоганий врожай, більший навіть за рекордний 2019 рік. Зернові + олійні буде більше 100 млн. т. Якщо відняти внутрішнє споживання та переробку (40 млн. т) то може виявитись, що не вистачить портових потужностей, або принаймні попит на перевалку буде співрозмірний з пропозицією, що призведе до значної варості перевалки у порівнянні з 2020 роком. Це означатиме суттєву різницю цін внутрішнього та світового ринку. Власне вже зараз ячмінь коштує 4500 грн/т у перекупників при ціні FOB - близько 250 доларів за т.

Все це створює дуже сприятливі умови для переробників зерна. В минулому році все було навпаки.

Як Ви дивитесь на перспективи акцій MHCP особливо в світі зникнення його конкурента - Агромарс? Цікава Ваша думка.Цього року маємо дуже непоганий врожай, більший навіть за рекордний 2019 рік. Зернові + олійні буде більше 100 млн. т. Якщо відняти внутрішнє споживання та переробку (40 млн. т) то може виявитись, що не вистачить портових потужностей, або принаймні попит на перевалку буде співрозмірний з пропозицією, що призведе до значної варості перевалки у порівнянні з 2020 роком. Це означатиме суттєву різницю цін внутрішнього та світового ринку. Власне вже зараз ячмінь коштує 4500 грн/т у перекупників при ціні FOB - близько 250 доларів за т.Все це створює дуже сприятливі умови для переробників зерна. В минулому році все було навпаки.Як Ви дивитесь на перспективи акційособливо в світі зникнення його конкурента - Агромарс?

ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!! ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!!

Наша курица начала сотрудничать с МакД !!!

https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/mhp- ... abrykativ/

Цена полуфабрикатов во 2-м квартале взлетела на 32%

Считаю это еще одним жирным плюсом к потенциалу роста акций. Наша курица начала сотрудничать с МакД !!!Цена полуфабрикатов во 2-м квартале взлетела на 32%Считаю это еще одним жирным плюсом к потенциалу роста акций. VitaliyN Повідомлень: 218 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 17 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 09:23 VitaliyN написав: ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!! ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!!



Поделитесь техническими моментами фразы: на лондоне. Так понимаю покупаете на Лондонской бирже через ихнего брокера или как? А где держите бумаги, в каком депозитарном учереждении?

Тут все через ИВ или Екзанте. Поделитесь техническими моментами фразы: на лондоне. Так понимаю покупаете на Лондонской бирже через ихнего брокера или как? А где держите бумаги, в каком депозитарном учереждении?Тут все через ИВ или Екзанте. joik

Повідомлень: 470 З нами з: 24.07.17 Подякував: 38 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 10:37 Yuri_Z написав: Мы уже думали это дно, но снизу постучали...

Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-июне 2021 года упал на 41,5% по сравнению с январем-июнем 2020 года — до 943 единиц. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июне вагоностроители произвели 199 грузовых вагонов, что выше показателя за июнь 2020 года на 13,1%.



Часть грузовых вагонов выпущена Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ), где значительно упало производство. В течение января-июня завод произвел 368 единиц грузовых вагонов, что на 61% меньше, чем в январе-июне 2020 года.



В 2020 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2019 годом на 70,1% — до 3241 единицы. Основной вклад внес КВСЗ, который в 2020 году выпустил 1 569 грузовых вагонов, что на 70% меньше, чем в 2019 году. Мы уже думали это дно, но снизу постучали...

Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"

Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) получило от АО "Укрзализныця" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов.

Как сообщает пресс-служба КВСЗ, с дня первого платежа начинается отсчет срока выполнения контракта – завод должен осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022 года.



Авансовый платеж равен 30% от суммы контракта.



В рамках договора будет поставлено 100 пассажирских вагонов, среди которых в частности: 51 купейный вагон, 12 вагонов типа СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.



По условиям договора первую партию вагонов - 10% от общего количества - планируется поставить не позже чем за шесть месяцев со дня получения предоплаты.



Как сообщалось, "Укрзализныця" решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.



Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены.



Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась

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Цена 1 пассажирского вагона 30 млн грн. Цена 1 грузового вагона примерно 1 млн.грн.

Разница в 30 раз. Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) получило от АО "Укрзализныця" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов.Как сообщает пресс-служба КВСЗ, с дня первого платежа начинается отсчет срока выполнения контракта – завод должен осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022 года.Авансовый платеж равен 30% от суммы контракта.В рамках договора будет поставлено 100 пассажирских вагонов, среди которых в частности: 51 купейный вагон, 12 вагонов типа СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.По условиям договора первую партию вагонов - 10% от общего количества - планируется поставить не позже чем за шесть месяцев со дня получения предоплаты.Как сообщалось, "Укрзализныця" решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась------------------Цена 1 пассажирского вагона 30 млн грн. Цена 1 грузового вагона примерно 1 млн.грн.Разница в 30 раз. zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 38221 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3681 раз. Подякували: 11606 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 10:42 zzzzzz Вчера читал... Есть один buy по 19 на 2100 шт.

Какие мысли о Центрэнерго? Рыжому приданное отдают или...? Yuri_Z Повідомлень: 214 З нами з: 18.06.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2448244924502451 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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