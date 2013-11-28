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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2449245024512452> Индекс UX закроет 2021 год Идеи: портфель 1.7 5 28 1800 и выше 57% 16 Ниже 1800 14% 4 Не могу сказать 29% 8 Всього голосів : 28 Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:05 KVBZ

Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-июне 2021 года упал на 41,5% по сравнению с январем-июнем 2020 года — до 943 единиц. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июне вагоностроители произвели 199 грузовых вагонов, что выше показателя за июнь 2020 года на 13,1%.



Часть грузовых вагонов выпущена Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ), где значительно упало производство. В течение января-июня завод произвел 368 единиц грузовых вагонов, что на 61% меньше, чем в январе-июне 2020 года.



В 2020 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2019 годом на 70,1% — до 3241 единицы. Основной вклад внес КВСЗ, который в 2020 году выпустил 1 569 грузовых вагонов, что на 70% меньше, чем в 2019 году. Мы уже думали это дно, но снизу постучали... Yuri_Z Повідомлень: 215 З нами з: 18.06.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 11:56 Турбоатом оголосив дистанційні загальні збори акціонерів збори на 27 серпня 2021р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

6. Прийняття рішення про приєднання акціонерного товариства «Завод

«Електроважмаш» (код за ЄДРПОУ 00213121) до Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269).

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

Затвердити ринкову вартість акцій Товариства (код за ЄДРПОУ 05762269),

визначену суб’єктом оціночної діяльності, обраним 20 серпня 2021 року позачерговими

загальними зборами Товариства для надання послуг з оцінки майна Товариства для

визначення ринкової вартості акцій Товариства, станом на останній робочий день, що

передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення цих

позачергових загальних зборів Товариства, – 1,95 гривень за акцію.

2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Змінити повне найменування Товариства з акціонерного товариства «Турбоатом» на

акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», скорочене найменування

АТ «Турбоатом» на АТ «Укренергомашини».

3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції joik

Повідомлень: 470 З нами з: 24.07.17 Подякував: 38 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 11:59 СEEN Фонд государственного имущества (ФГИ) издал приказ о приватизации энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго".



"Приказом ФГИ № 1275 от 23 июля 2021 года принято решение о приватизации объекта государственной собственности – госпакета акций в размере 78,289% уставного капитала публичного акционерного общества "Центренерго", что составляет 289 205 117 штук акций", – говорится в сообщении на сайте приватизационного ведомства в понедельник.



Согласно приказу, утвердившему план размещения акций, пакет акций генкомпании планируется к размещению на аукционе с условиями в сроки со 2 августа по 31 декабря 2021 года.



Управление большой приватизации Фонда должно обеспечить создание аукционной комиссии и конкурсный отбор советника для подготовки к приватизации и продажи пакета, говорится в приказе.



Как сообщалось, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что госпакеты акций в ПАО "Центрэнерго", как и ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.



Зампредседателя Фонда Константин Кошеленко в начале июля сообщил, что ведомство ожидает утверждения правительством перечня государственных шахт, которые будут присоединены к ПАО "Центрэнерго" с целью совместной приватизации в рамках вертикальной интегрированной компании (ВИК), в течение месяца.



В то же время он отказался назвать шахты, которые могут войти в ВИК. "Давайте все-таки дождемся решения правительства", – сказал Кошеленко.



Прогнозируемые сроки приватизации Центрэнерго постоянно менялись: сначала была анонсирована его продажа до конца 2021 года, затем в прогнозах Фонда сроки сдвигались на март 2022 года- второй квартал 2022 года.



Министерство энергетики завершило внутренний аудит эффективности государственных угледобывающих предприятий, проведенный во исполнение распоряжения Кабинета министров №1215-р от 5 октября 2020 года об объединении ПАО "Центрэнерго" с перспективными госшахтами, в конце марта. (Интерфакс) Yuri_Z Повідомлень: 215 З нами з: 18.06.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 12:06 Yuri_Z Повідомлень: 215 З нами з: 18.06.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лип, 2021 13:32 VitaliyN написав: Denik написав: Цікава Ваша думка.

Цього року маємо дуже непоганий врожай, більший навіть за рекордний 2019 рік. Зернові + олійні буде більше 100 млн. т. Якщо відняти внутрішнє споживання та переробку (40 млн. т) то може виявитись, що не вистачить портових потужностей, або принаймні попит на перевалку буде співрозмірний з пропозицією, що призведе до значної варості перевалки у порівнянні з 2020 роком. Це означатиме суттєву різницю цін внутрішнього та світового ринку. Власне вже зараз ячмінь коштує 4500 грн/т у перекупників при ціні FOB - близько 250 доларів за т.

Все це створює дуже сприятливі умови для переробників зерна. В минулому році все було навпаки.

Як Ви дивитесь на перспективи акцій MHCP особливо в світі зникнення його конкурента - Агромарс? Цікава Ваша думка.Цього року маємо дуже непоганий врожай, більший навіть за рекордний 2019 рік. Зернові + олійні буде більше 100 млн. т. Якщо відняти внутрішнє споживання та переробку (40 млн. т) то може виявитись, що не вистачить портових потужностей, або принаймні попит на перевалку буде співрозмірний з пропозицією, що призведе до значної варості перевалки у порівнянні з 2020 роком. Це означатиме суттєву різницю цін внутрішнього та світового ринку. Власне вже зараз ячмінь коштує 4500 грн/т у перекупників при ціні FOB - близько 250 доларів за т.Все це створює дуже сприятливі умови для переробників зерна. В минулому році все було навпаки.Як Ви дивитесь на перспективи акційособливо в світі зникнення його конкурента - Агромарс?

ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!! ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!!

Наша курица начала сотрудничать с МакД !!!

https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/mhp- ... abrykativ/

Цена полуфабрикатов во 2-м квартале взлетела на 32%

Считаю это еще одним жирным плюсом к потенциалу роста акций. Наша курица начала сотрудничать с МакД !!!Цена полуфабрикатов во 2-м квартале взлетела на 32%Считаю это еще одним жирным плюсом к потенциалу роста акций. VitaliyN Повідомлень: 219 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 17 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 09:23 VitaliyN написав: ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!! ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!!



Поделитесь техническими моментами фразы: на лондоне. Так понимаю покупаете на Лондонской бирже через ихнего брокера или как? А где держите бумаги, в каком депозитарном учереждении?

Тут все через ИВ или Екзанте. Поделитесь техническими моментами фразы: на лондоне. Так понимаю покупаете на Лондонской бирже через ихнего брокера или как? А где держите бумаги, в каком депозитарном учереждении?Тут все через ИВ или Екзанте. joik

Повідомлень: 470 З нами з: 24.07.17 Подякував: 38 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 10:37 Yuri_Z написав: Мы уже думали это дно, но снизу постучали...

Объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-июне 2021 года упал на 41,5% по сравнению с январем-июнем 2020 года — до 943 единиц. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В июне вагоностроители произвели 199 грузовых вагонов, что выше показателя за июнь 2020 года на 13,1%.



Часть грузовых вагонов выпущена Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ), где значительно упало производство. В течение января-июня завод произвел 368 единиц грузовых вагонов, что на 61% меньше, чем в январе-июне 2020 года.



В 2020 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2019 годом на 70,1% — до 3241 единицы. Основной вклад внес КВСЗ, который в 2020 году выпустил 1 569 грузовых вагонов, что на 70% меньше, чем в 2019 году. Мы уже думали это дно, но снизу постучали...

Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"

Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) получило от АО "Укрзализныця" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов.

Как сообщает пресс-служба КВСЗ, с дня первого платежа начинается отсчет срока выполнения контракта – завод должен осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022 года.



Авансовый платеж равен 30% от суммы контракта.



В рамках договора будет поставлено 100 пассажирских вагонов, среди которых в частности: 51 купейный вагон, 12 вагонов типа СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.



По условиям договора первую партию вагонов - 10% от общего количества - планируется поставить не позже чем за шесть месяцев со дня получения предоплаты.



Как сообщалось, "Укрзализныця" решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.



Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены.



Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась

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Цена 1 пассажирского вагона 30 млн грн. Цена 1 грузового вагона примерно 1 млн.грн.

Разница в 30 раз. Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"Крюковский завод получил аванс за 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци"ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) получило от АО "Укрзализныця" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов.Как сообщает пресс-служба КВСЗ, с дня первого платежа начинается отсчет срока выполнения контракта – завод должен осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022 года.Авансовый платеж равен 30% от суммы контракта.В рамках договора будет поставлено 100 пассажирских вагонов, среди которых в частности: 51 купейный вагон, 12 вагонов типа СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.По условиям договора первую партию вагонов - 10% от общего количества - планируется поставить не позже чем за шесть месяцев со дня получения предоплаты.Как сообщалось, "Укрзализныця" решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась------------------Цена 1 пассажирского вагона 30 млн грн. Цена 1 грузового вагона примерно 1 млн.грн.Разница в 30 раз. zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 38221 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3681 раз. Подякували: 11606 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 10:42 zzzzzz Вчера читал... Есть один buy по 19 на 2100 шт.

Какие мысли о Центрэнерго? Рыжому приданное отдают или...? Yuri_Z Повідомлень: 215 З нами з: 18.06.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 13:04 TATM Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 27 августа инициирует внеочередное собрание акционеров АО "Турбоатом", на которое выносит вопрос о присоединении к нему завода "Электротяжмаш" (оба – Харьков).



"Присоединить к Обществу (АО "Турбоатом" – ИФ) акционерное общество "Завод "Электротяжмаш" (код по ЭГРПОУ 00213121), - указано в проекте решения собрания по этому вопросу.



В настоящее время "Завод "Электротяжмаш" является госпредприятием



В АО "Турбоатом" в лице ФГИ государство владеет более 75,22% акций.



В повестку дня собрания акционеров АО "Турбоатом" также внесены вопросы утверждения рыночной стоимости акций АО "Турбоатом" и смены его названия.



Согласно проекту решения, планируется утвердить рыночную стоимость акций АО "Турбоатом", определенную оценщиком, избранным внеочередным собранием акционеров 20 августа, в размере 1,95 грн за акцию (номиналом 0,25 грн – ИФ).



Название АО "Турбоатом" предполагается заменить на АО "Украинские энергетические машины" (АО "Укрэнергомашины").



Соответственно предполагается внести изменения в Устав и внутренние положения общества (в частности, положение о принципах формирования набсовета компании).



Как сообщалось, днем ранее ФГИ обнародовал объявление о проведении 20 августа внеочередного собрания акционеров АО "Турбоатом" для выбора оценщика имущества компании с целью определения рыночной стоимости его акций.



"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.



По состоянию на первый квартал 2021 года государству принадлежит более 75,22% акций. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов).



Как сообщалось, "Турбоатом" завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн), чистый доход сократился почти вдвое – до 1 млрд 466 млн грн.



Уставный капитал АО – 105,62 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.



ГП "Завод" Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны.



В январе-сентябре 2020 года завод нарастил убыток в 12,7 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 360,97 млн грн, чистый доход сократился в 2,2 раза – до 635,4 млн грн. За весь прошлый год результаты не обнародованы.



Гендиректор АО "Турбоатом" Виктор Субботин весной текущего года заявлял о критической ситуации и фактической остановке своего партнера – "Электротяжмаша", и возможности срыва в связи с этим контрактов "Укргидроэнерго" с финансированием ЕБРР и ЕИБ.(Интерфакс) Yuri_Z Повідомлень: 215 З нами з: 18.06.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лип, 2021 13:27 UNAF

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сомневается в корректности ее финансовых результатов за первый квартал 2021 года и допускает убытки в размере до 105 млрд грн в отличие от заявленной компанией прибыли в 12,6 млрд грн.



"Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд грн", – сказал он в интервью "РБК-Украина".



По его словам, во-первых, речь идет об отражении финансового состояния предприятий теплокоммунэнерго, которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.



Помимо этого, он обратил внимание на задолженность НАК перед ПАО "Укрнафта" за отобранный газ.



"На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что "Укрнафта" потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене ", – отметил глава "Нафтогаза".



При этом он подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированную при предыдущем менеджменте "Нафтогаза", не была должным образом проверена аудиторами.



"Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", – резюмировал Витренко.



Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам января-марта 2021 года получила чистую прибыль 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, который подлежит дальнейшей проверке), что почти вчетверо больше, чем за первый квартал прошлого года (3,2 млрд грн).

117,6 млрд.грн., Карл! (на 26 апреля 2021 задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 56,7 млрд грн.).

І це вже не дискусія, а Господарський суд м.Києва, де Укртрансгазу та НАК Нафтогазу відмовленно у клопотанні про відвід судді і де витребувані ПАТ УКРНАФТА (до 30.07.21р.) докази стануть підставою для винесення рішення, яке можливо у подальшому відобразиться і на врегулюванні конфлікту навколо Приватбанку.

Держава по відношенню до міноритарних акціонерів Укрнафти, насамперед нас з вами, діяла як звичайний рейдер, ігноруючи частки у статутному фонді малих акціонерів (10% акцій) односторонньо "вивівши" активи натякаючи на ІВК, що той теж зі своїми "Котласами" ...

Але це було пізніше. Спочатку був відібраний газ. А потім, санкції від США, які лише прискорили швидкість подій. І в першу чергу, питання спірного газу Укрнафти, компенсацію за який можна спробувати "розміняти" на погашення боргів минулих акціонерів Приватбанку. Це єдиний вихід, як на мене. Інших варіантів не бачу. "Спецвыпуск" от Витренко, для тех "кто недопродал весной"(на 26 апреля 2021 задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 56,7 млрд грн.).І це вже не дискусія, а Господарський суд м.Києва, де Укртрансгазу та НАК Нафтогазу відмовленно у клопотанні про відвід судді і де витребувані ПАТ УКРНАФТА (до 30.07.21р.) докази стануть підставою для винесення рішення, яке можливо у подальшому відобразиться і на врегулюванні конфлікту навколо Приватбанку.Держава по відношенню до міноритарних акціонерів Укрнафти, насамперед нас з вами, діяла як звичайний рейдер, ігноруючи частки у статутному фонді малих акціонерів (10% акцій) односторонньо "вивівши" активи натякаючи на ІВК, що той теж зі своїми "Котласами" ...Але це було пізніше. Спочатку був відібраний газ. А потім, санкції від США, які лише прискорили швидкість подій. І в першу чергу, питання спірного газу Укрнафти, компенсацію за який можна спробувати "розміняти" на погашення боргів минулих акціонерів Приватбанку. Це єдиний вихід, як на мене. Інших варіантів не бачу. paolot Повідомлень: 146 З нами з: 14.02.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 51 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2449245024512452> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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