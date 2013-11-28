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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 28
1800 и выше
57%
16
Ниже 1800
14%
4
Не могу сказать
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:29

  joik написав:
  VitaliyN написав:ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!! :D


Поделитесь техническими моментами фразы: на лондоне. Так понимаю покупаете на Лондонской бирже через ихнего брокера или как? А где держите бумаги, в каком депозитарном учереждении?
Тут все через ИВ или Екзанте.

Фридом финанс. Покупать можно что угодно на многих биржах.
Нашу рябу - естественно на Лондоне. Больше не где, кроме УБ
VitaliyN
 
Повідомлень: 219
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
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